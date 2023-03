A- A+

BBB 23 Participantes tentam juntar Dania com Cara de Sapato e sugerem o casal "Sapadania" Alguns participante notaram que Cara de Sapato estava sorrindo bastante perto da novata

A mexicana Dania Mendez mal chegou na casa do BBB 23 e os seus colegas de cnfinamento já estão tentando descolar um par para eça. Enquanto a nova participante explicava como chegou ao Brasil e as informações que tinha sobre o intercâmbio, alguns participante notaram que Cara de Sapato estava sorrindo bastante perto da novata.



Domitila e Bruna tentaram atuar como cupido do possível novo casal. "A gente sabe que ele é baixinho, mas ele é um cara legal", brincou Bruna. "Olha o Sapato, tá sorrindo muito. Ele é o Sapato. Campeão. Pra você, Sapatito", disse Domitila.



"Guapíssimo, belíssimo, muito forte", reforçou Gabriel. "É isso aí, vai Sapato! Tem minha aprovação", disse Amanda. "Sapatito está muy encantado!", soltou Domitila.



Veja também

bbb Guimê posta stories e anuncia pronunciamento: "Tenho coração humilde e aberto para reconhecer erros"