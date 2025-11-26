A- A+

Lançamento "Parto de mim": Jorge Lira lança seu primeiro livro de poesias no Recife Antigo Obra reúne versos que atravessaram anos de gestação emocional e chegam ao público em uma noite dedicada à poesia e ao afeto

O escritor e poeta pernambucano Jorge Lira lança, nesta sexta-feira (28), o seu primeiro livro de poesias, “Parto de mim”. A obra é a materialização de uma trajetória construída, segundo o autor, a partir da resistência, da sensibilidade e da necessidade de transformar dor em linguagem. A noite de autógrafos será realizada às 19h, no restaurante Sabor Pernambucano, localizado na Rua da Guia, 89, no bairro do Recife.

“A poesia sempre foi meu modo de resistir ao adverso e seguir pintando a realidade com outras tintas, outras telas, outras imagens”, afirma Lira.

O poeta conta que, em diferentes momentos da vida, a escrita foi abrigo e cura. “Todas as vezes em que a vida ia simbolicamente me aniquilando, a poesia me capturava, me retirava da agonia e me dava esperança de um porvir em que não havia mais lugar para não ser quem se é.”, compartilhou o também professor e psicólogo.

Livro de poemas “Parto de mim” será lançado nesta sexta-feira (28) | Foto: Divulgação

Em “Parto de mim”, o autor reúne poemas que nasceram ao longo de anos - textos que, antes de ganharem o mundo, viveram silenciosamente nas gavetas e nas redes, chegando a rádios, escolas, podcasts, antologias e até melodias, por meio de suas vivências.

“Aos poucos, saiu de casa, criou coragem, pegou a estrada, chegou em outras casas, corações, se fez morada. Ganhou as redes, não ficou datada ou calada. Gritou para o mundo, porque foi gestada de dentro para fora. Parida”, descreveu.

A obra, que transforma vivências pessoais em narrativas universais, representa para Jorge Lira o ápice de um processo afetivo e criativo. “Chegou, enfim, a hora de dizer que ‘Parto de mim’ é resultado de toda essa trajetória. Meu primeiro livro de poemas finalmente ganha vida e se apresenta para o mundo. Um sonho realizado”, celebra o autor, que define o lançamento como “um presente para mim nestes dias nublados e sem sabor”.

A leitura de quem o acompanha

O professor e amigo íntimo do autor, Ednaldo Farias, define Parto de mim como uma obra que ultrapassa os limites da poesia para se tornar um gesto de libertação. “P-AR-TO DE MIM não se contenta em ser apenas poesia: ele é manifesto, é corpo-político, é rito de libertação e oxigênio para transfiguração”, afirma. Para ele, o livro carrega camadas afetivas e simbólicas que tocam o leitor de múltiplas formas.

“É abraço ancestral, beijo na alma, cheiro de interior, colo de mainha, um jeito de voltar-se para si”, descreve Ednaldo, ressaltando a força emocional que atravessa os poemas. Ele compara a leitura a um brinde “num copo americano de cerveja gelada, no sábado boêmio do Mercado da Boa Vista, onde a diversidade faz casa e habita”, reforçando a identidade cultural que permeia a obra.

O evento contará com um show intimista da cantora Andréia Luiza e será aberto ao público.

Serviço

Lançamento do livro “Parto de mim”, de Jorge Lira

Local: Sabor Pernambucano – Rua da Guia, 89, Recife Antigo

Data: 28/11/2026

Horário: 19h

Participação especial de Andréia Luiza

