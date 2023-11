"Parto Ritual" chega ao Murillo La Greca na sexta-feira (1); confira

A- A+

Com mais de 15 anos de pesquisa antropológica sobre parto e 10 anos de fotografias de partos humanizados, Camilla Rocha lança "Parto Ritual". A abertura da mostra será realizada na sexta-feira (1) no Museu Murillo La Greca, das 17h às 21h, e a entrada é gratuita. Na inauguração a artista Flaira Ferro se apresenta em um pocket show no local.

O Murillo La Greca será a primeira parada da exposição itinerante. Depois de 30 dias, Parto Ritual poderá ser conferida em um novo espaço. Três parques públicos do Recife vão abrigar a coleção de 15 fotografias em momentos diferentes, sempre de forma gratuita.

“Parto Ritual celebra os 10 anos de acompanhamento fotográfico de partos humanizados que tenho realizado por meio do Estúdio Materne. Já foram mais de 56 partos, que foram planejados para serem naturais, que fotografei. Houve diversos desfechos para cada um deles: domiciliares, hospitalares, naturais, normais e cesarianas também”, explica Camilla Rocha.

“Os partos nos quais trabalhei sempre estiveram dentro dos valores da humanização recomendados pela Organização Mundial de Saúde, priorizando o protagonismo da mulher e lembrando da importância do parto vaginal”, acrescenta.

Com o objetivo de promover reflexão e discussão sobre o protagonismo feminino nos partos e educar sobre a diferença entre parto humanizado e assistência comum, além da mostra fotográfica, também será realizada uma roda de conversa com profissionais da área de saúde na abertura da exposição. No Murillo La Greca, a roda será às 18h30 e contará com a participação do médico ginecologista e obstetra, Thiago Saraiva; da também médica ginecologista e obstetra, Cinthia Komuro, diretora do Hospital da Mulher do Recife; da enfermeira obstetra e parteira urbana Rosinha Acioli, coordenadora do núcleo de obstetrícia do grupo Cefapp; e da doula e terapeuta da mulher, Mariana Dornellas.

“O parto é um acontecimento biológico, social, cultural, político e também um ritual, no qual se expressam os valores de cada sociedade ou grupo social. Não há sociedade em que o parto e o nascimento não sejam tratados como um momento de mudança para a mulher, a criança e a família, isso é observado pela antropóloga Brigitte Jordan”, conclui.

Todas as exposições do projeto contarão com audiodescrição para promover acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Além disso, intérpretes de Libras vão atuar nas rodas de conversa e durante o pocket show, auxiliando a compreensão de pessoas com deficiência auditiva. Os lugares escolhidos para a realização de Parto Ritual também são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.

Serviço:

Abertura da Exposição fotográfica "Parto Ritual"

Onde: Museu Murillo La Greca. R. Leonardo Bezerra Cavalcante, 366 - Parnamirim, Recife.

Quando: Sexta-feira, 1 de dezembro, das 17h às 21h

Horários de visitação à exposição: Quarta à Sexta - 9h às 12h e 14h às 17h; Sábado - 10h às 17h.



