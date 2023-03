Páscoa: veja o roteiro das encenações da Paixão de Cristo em Pernambuco

A- A+

Com a proximidade do feriado da Semana Santa, é hora de rever o calvário de Jesus encenado em montagens teatrais. Os espetáculos de Páscoa são uma tradição em Pernambuco e podem ser vistos em diversos municípios.

Da badalada montagem em Nova Jerusalém às produções “de bairro”, as peças teatrais já iniciam a temporada de apresentações no começo de abril. Confira o roteiros de encenações da Paixão de Cristo no Estado:

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

No elenco, estão Klebber Toledo (Jesus), Luiza Tomé (Maria), Eriberto Leão (Pilatos), Nelson Freitas (Herodes) e Duda Reis (Herodíades).

Quando: deste sábado (1°) até 8 de abril, às 18h

Onde: Teatro de Nova Jerusalém (Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus)

Ingressos: R$ 180 e R$ 90 (meia-entrada), para as apresentações na segunda (3), terça (4) e quarta-feira (5); R$ 200 e R$ 100 (meia-entrada), nos demais dias



Jaqueira da Paixão

Musical com 100 moradores envolvidos na produção e na montagem

Quando: neste sábado (1º), às 18h

Onde: Praça Nossa Senhora Aparecida (Rua Francisco Pellegrino, no Centro de Jaqueira)

Gratuito

Paixão de Cristo de Casa Amarela

Jesus é interpretado pelo ator George Floro Acioly, que contracena com sua mãe, Marly Floro Câmara, no papel de Maria

Quando: 6, 7 e 8 de abril, às 20h

Onde: Sítio da Trindade (Estrada do Arraial, n° 3259, Casa Amarela, Recife)

Gratuito

Paixão de Cristo de Triunfo

Com adaptação de Teco de Agamenon, o drama é apresentado pelo Grupo de Teatro Nós em Cena

Quando: 6 e 7 de abril, às 19h

Onde: Parque Iaiá (Via Verde, Triunfo)

Gratuito

Paixão de Cristo do Recife: Jesus, A Luz do Mundo

Escrita e dirigida por Carlos Carvalho, traz protagonistas negros em encenação que mistura passagens bíblicas com questionamentos sociais da atualidade

Quando: 7, 8 e 9 de abril, às 18h

Onde: Praça do Marco Zero (Avenida Alfredo Lisboa, Bairro do Recife)

Gratuito

Paixão de Cristo do Paulista - Últimos Dias de Jesus

Completa sua 36ª edição, com 70 profissionais envolvidos

Quando: 7 e 8 de abril, às 20h

Onde: Praça da Paixão (Avenida C, Jardim Paulista Baixo, Paulista)

Gratuito

