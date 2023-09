Passageira que estava em carro que atropelou Kayky Brito é "fundamental" na investigação

A- A+

A Polícia Civil vai ouvir a passageira que estava no carro que atropelou o ator Kayky Brito, de 34 anos. Ele foi atropelado no início da madrugada de sábado (2), na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), o depoimento da mulher que estava no carro de aplicativo é fundamental para a investigação, já que ela poderá indicar a velocidade que o carro circulava no momento do atropelamento.

Brito estava com um amigo no quiosque Dona Maria quando resolveu sair para buscar algo em seu carro, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por um carro conduzido por motorista de aplicativo em serviço. Em depoimento a policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado, o homem disse que foi surpreendido quando o ator "cruzou a pista repentinamente correndo".

Investigação do atropelamento

Segundo a polícia, o motorista de aplicativo vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa, na faixa da esquerda. Ele levava uma passageira e uma criança no momento do acidente. De acordo o delegado responsável pelo caso, o condutor do veículo tentou desviar quando viu o ator, mas não conseguiu. Imagens de uma câmera de segurança obtida pelo RJTV, da Rede Globo, mostram o momento exato em que o ator Kayky Brito, de 34 anos, é atropelado.

O motorista — que na hora do acidente conduzia uma mulher e uma criança filho — disse ainda que tentou trocar de faixa, da esquerda para a direita, para evitar a colisão, mas não conseguiu. Após prestar depoimento, o motorista foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar danos à vítima.

Famoso por trabalhos na televisão e cinema

Kayky tem inúmeras novelas em seu currículo, assim como trabalhos no cinema e no teatro. Ainda criança, estreou nos palcos, na peça “Marcelo marmelo martelo”. Em 2000, fez sua primeira aparição na TV, na novela “Chiquititas”, mas ficou mais conhecido ao interpretar Zeca, em “O beijo do vampiro”.

Ao longo da carreira, interpretou personagens inesquecíveis, como a Bernardete, de “Chocolate com Pimenta”, a adolescente que descobre ser menino ao longo da trama, e o Xongas, de “Sete pecados”. Seu último trabalho na TV até o momento foi em “Gênesis”, na Record TV.

Em 2003 estreou no cinema ao lado de Xuxa Meneghel, em “Xuxa abacadabra”. Recentemente, participou do curta-metragem “Passos”.

