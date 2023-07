Passando mal, Joelma subiu ao palco no Pará amparada e anunciou "show diferente"; veja vídeos

A- A+

A cantora Joelma passou mal novamente durante um show e, por orientação médica, cancelou a agenda por tempo indeterminado. Em Santa Maria das Barreiras, no Pará, a artista prometeu aos fãs que faria um "show diferente" da turnê "Isso é Calypso Tour", em função dos problemas de saúde, como mostram vídeos divulgadas nas redes sociais.

NADA BEM: Joelma entra em show amparada pelas filhas , sem botas, e bloco romântico. Sabemos que ela não tá bem.



Santa Maria das barreiras -Pará pic.twitter.com/L4U75h8orC — Ravel | (@Raveloliveirah) July 23, 2023

"A gente vai fazer um show diferente hoje, tá bom? Eu tenho que me recuperar para voltar bem. Então eu venho aqui, vou cantar mais umas para vocês, mas aonde o meu limite der, tá bom? Até onde meu limite der eu vou cantar para vocês", disse a artista ao público, que aplaudiu e manifestou solidariedade a ela.

quem já foi em um show da Joelma sabe que ela não é assim, essa não é a energia dela... pic.twitter.com/HsZurZIIKw — Ƨ (@intrisex) July 23, 2023

O show aconteceu neste sábado. Ela subiu ao palco de Santa Maria das Barreiras amparada e sem as tradicionais botas de salto alto. A apresentação também não teve a mesma energia e dança que caracterizam a carreira de Joelma.



Joelma passou mal durante o show e, no fim de semana, anunciou a suspensão do resto da agenda para focar no tratamento. Nos dias seguintes, ela se apresentaria em Palmeiras do Tocantins-TO (23); Parnaíba-PI (25); Presidente Figueiredo-AM (28); Peixe Boi-PA (29); e Manaus-AM (30).

"Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%", destacou a artista, ao anunciar a suspensão dos shows.

Em nota publicada nas redes sociais, o escritório que administra a carreira da artista destacou que ela teve uma "recaída", sem detalhar o que aconteceu durante a apresentação.

"Por orientação médica, [Joelma] seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado", afirma a nota da Jshows. "Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão".

Artista já havia cancelado shows por problemas de saúde

Neste mês de julho, Joelma há havia cancelado shows que seriam realizados nos dias 11, 12 e 15 de julho, nas cidades de Teresina, no Piauí, Crato, no Ceará e Gravatá, em Pernambuco, também por recomendações médicas. Isso depois de ter dificuldades respiratórias durante uma apresentação em Bragança e ser atendida no local pelo Samu.

O quadro de saúde da cantora não foi detalhado, mas Joelma sofre há meses com sequelas da Covid-19. Em novembro do ano passado, a artista fez um desabafo durante um show em São Paulo após se recuperar pela quinta vez da doença.

Aos fãs, a artista revelou que, dos últimos dois anos para cá, teve três derrames e "algumas" paradas cardíacas. A paraense de 48 anos afirmou que os problemas de saúde - complicações possivelmente derivadas das infecções por coronavírus, de acordo com seus médicos - não tiraram sua força de subir ao palco.

"Eu tive três derrames oculares. E algumas paradas cardíacas, mas isso ninguém sabe. Passei por isso sozinha. Mas Ele [Deus] é a minha força. Nele eu posso todas as coisas", disse a cantora, que se emocionou diante do público, durante apresentação da turnê "Isso é Calypso".

