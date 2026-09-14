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MODA Passarela RioMar: desfiles Primavera/Verão acontecem nesta sexta (18) e sábado (19) no RioMar Recife Gratuitos, 12ª edição do evento vai percorrer corredores do mall, com participação de marcas de diferentes segmentos

A 12ª edição do Passarela RioMar acontece nesta sexta (18) e sábado (19), no RioMar Recife, Pina, Zona Sul da cidade, com programação voltada às tendências de moda e acessórios da temporada Primavera/Verão.

A principal atração será o Fashion Tour, que leva os desfiles para os corredores do shopping, permitindo que o público acompanhe as apresentações durante a circulação pelo mall.

Os desfiles acontecem três horários: 13h, 16h e 19h. Cada entrada reúne cerca de 30 modelos em um casting que busca representar diferentes perfis e apresenta produções de marcas que integram o RioMar Recife - de moda feminina e masculina, a acessórios, maquiagem, moda praia, fitness e calçados.

Vermelho Intenso e Rosa

Promovido pelo RioMar Recife em parceria com a Associação dos Lojistas do Shopping RioMar, o Fashion Tour tem curadoria da Cia Paulista de Moda, sob coordenação do consultor de moda Reginaldo Fonseca.

Entre as cores apontadas por Fonseca como destaques para a Primavera/Verão estão vermelho intenso, azul Klein, verde-lima, rosa, amarelo e branco. A seleção combina tons vibrantes com opções mais neutras, como o off-white.

Cores

Com o vermelho tomate entre as apostas da temporada e o azul Klein ou cobalto indicado para produções de maior impacto visual, as cores da moda devem focar também no verde-lima, próximo ao chartreuse, em propostas mais ousadas - quetambém pode ser usado como ponto de cor.

O rosa transita entre tons vibrantes e suaves, enquanto o amarelo aparece em diferentes variações, do pastel ao mais ácido.



Já entre os neutros, o branco e o off-white continuam como opções importantes para a estação. Para 2026, o Pantone escolheu o Cloud Dancer, um tom de branco suave, como sua cor do ano.

SERVIÇO

12ª edição daPassarela RioMar

Quando: sexta-feira (18) e sábado (19), às 13h, 16h e 19h

Onde: RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

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