Passarela RioMar: desfiles de moda ocupam shopping na Zona Sul, neste sábado (30)

O shopping RioMar, na Zona Sul do Recife, promove a 9ª edição do Passarela RioMar, evento de moda com as principais tendências para o verão. Neste sábado (30), os corredores do centro de compras recebem três desfiles, às 13h, 16h e 19h.

Participam do evento, que é realizado em parceria com a Associação de Lojistas, 50 marcas de diversos segmentos. A curadoria é assinada pela Cia Paulista de Moda, com o consultor de moda Reginaldo Fonseca, que conta com mais de 30 anos de experiência no mercado.



Nesta edição, o Passarela RioMar segue o formato de uma “fashion tour”. Na prática, as 30 modelos que compõem o casting transitarão entre o público que estará no shopping, passando por todos os andares. O acesso é gratuito.



