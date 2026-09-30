A- A+

CRIME Pastor e ex-participante do American Idol: quem é Caleb Flynn, condenado por matar a própria mulher Caleb foi considerado culpado de nove acusações; promotoria diz que ele matou Ashley para ficar com a amante e as duas filhas

Um júri de Ohio condenou nesta terça-feira Caleb Flynn, de 40 anos, pela morte da esposa, Ashley. Após cerca de 2h30 de deliberação, os jurados o consideraram culpado das nove acusações apresentadas no processo, incluindo homicídio qualificado.

Ashley foi baleada duas vezes dentro da casa do casal, em Tipp City, Ohio, em fevereiro. Flynn sustentava que um invasor havia atirado na mulher. Ele poderá ser condenado à prisão perpétua. A sentença está marcada para a próxima segunda-feira.

O julgamento durou nove dias e ocorreu em um tribunal de Troy, pequena cidade ao norte de Dayton. O caso atraiu um público considerado grande para o tamanho da sala de audiência.

L. Patrick Mulligan, advogado de Flynn, afirmou que pretende contestar a condenação nas instâncias superiores.

— Agradecemos a atenção que o júri deu ao caso, mas posso assegurar a todos que a decisão será amplamente contestada primeiro no Tribunal de Apelações e em quantos tribunais de apelação forem necessários para onde tiver de ser levada — afirmou Mulligan.

Possível relação extraconjugal

A defesa não contestou que Flynn tivesse sido infiel à esposa. Mulligan resumiu a posição de seus argumentos durante o julgamento:

— É uma pena enorme ir para a penitenciária porque você está tendo um caso.

Os jurados ouviram mensagens de texto nas quais Flynn dizia que odiava Ashley e queria que ela estivesse morta. O casal tinha duas filhas.

Na argumentação final, o promotor-assistente do condado de Miami, Matthew Joseph, afirmou que Flynn queria manter o relacionamento extraconjugal e ficar com as filhas.

— O réu queria ser uma vítima — afirmou Joseph.

O promotor acrescentou:

— As provas mostram que ele queria manter a amante e ter as filhas só para ele, e ser a vítima permitia que ele fizesse isso sem ser o marido que deixou a esposa pela amante.

Segundo a acusação, a versão de que um invasor havia matado Ashley permitiria a Flynn manter o emprego lucrativo na empresa da família dela, o seguro de vida da esposa e a reputação como líder de louvor da igreja.

Promotores exibiram canções feitas com inteligência artificial

Os jurados também ouviram mensagens trocadas entre Flynn e a mulher com quem ele mantinha um relacionamento. Durante o julgamento, foram reproduzidas canções de amor que os promotores disseram ter sido criadas por Flynn para ela com o uso de inteligência artificial.

A mulher havia conhecido Flynn quando tinha 20 anos e era estagiária em sua igreja.

Flynn participou brevemente da 12ª temporada de American Idol, em 2013. No programa, apareceu em um segmento de entrevistas chamado "Road to Hollywood", no qual se apresentou como pastor de música.

Ele fez uma audição diante dos jurados Mariah Carey, Randy Jackson e Nicki Minaj, mas não avançou para a competição principal, segundo a Associated Press.

A participação no programa ajudou a chamar atenção para o julgamento. Mulligan afirmou que a ligação com American Idol parece ter sido a "atração inicial" para a ampla repercussão do caso.

— Ele era um concorrente, mas eu realmente não dei muita atenção a isso — afirmou o advogado.

Mulligan acrescentou:

— Pelo que entendi, ele tem uma voz bonita. É tudo o que sei.

Flynn havia declarado amor pela esposa

Durante a entrevista de 2013 para o segmento "Road to Hollywood", Flynn falou sobre Ashley.

— Eu amo minha esposa mais do que qualquer coisa. Ela é muito, muito bonita — afirmou.

Na mesma participação, disse:

— Sou apenas uma pessoa normal que absolutamente ama cantar mais do que qualquer coisa no mundo.

Quando o juiz anunciou o resultado, Flynn fechou os olhos. Ele aparentava estar chorando e enxugou o nariz com um lenço de papel enquanto o magistrado consultava os jurados.

Depois, sentou-se, inclinou-se para a frente e aparentou soluçar.

A família de Ashley divulgou um comunicado, lido aos jornalistas pelo promotor do condado de Miami, Paul Watkins:

— Nenhum veredito pode trazer Ashley de volta, devolver às meninas a mãe ou apagar a dor que sua família enfrentou — afirmou a família.

Flynn poderá receber prisão perpétua quando for sentenciado na próxima segunda-feira.

Veja também