A- A+

FAMOSOS Pat Smear sofre acidente e Foo Fighters anuncia substituto Anúncio foi feito através de uma postagem descontraída nas redes sociais da banda

Pat Smear, guitarrista do Foo Fighters, se machucou e estará de fora dos próximos shows da banda. Em comunicado publicado nas redes sociais do grupo, o evento foi apontado como um dos muitos "acidentes bizarros de jardinagem" de roqueiros.

A postagem traz o músico como capa de uma revista. Uma tarja de "Breaking News" aparece logo acima da foto do guitarrista, que ri e mostra o dedo do meio. A chamada "Pat Smear, acidente bizarro de jardinagem" completa a montagem acima de um raio-X e convida os fãs a lerem a legenda.

O comunicado se inicia ao apontar uma estranha coincidência no universo da música: "Na clássica tradição de astros do rock sofrendo acidentes bizarros de jardinagem, parece que Pat Smear deu as boas-vindas ao ano novo destruindo completamente o seu pé esquerdo".

"Isso significa que, infelizmente, ele perderá alguns shows enquanto os múltiplos ossos quebrados em seu pé se recuperam", explica. "Sentiremos tanto a falta do nosso querido Pat quanto vocês, mas queremos que ele esteja totalmente recuperado e de pé o mais rápido possível".

O comunicado se encerra ao informar o substituto do guitarrista: "O ‘mago da guitarra’ de Beck e St. Vincent, Jason Falkner, substituirá Pat enquanto ele estiver de molho".

Show no Brasil e novo baterista

Em 2025, rumores de que o Foo Fighters viria ao Brasil passaram a circular, porém, até o momento, nenhuma informação foi realmente confirmada. A última passagem da banda de Dave Grohl pelo país aconteceu no The Town, em 2023.

Ainda no ano passado, a banda passou por uma mudança de formação O então baterista do Foo Fighters, Josh Freese, deixou seu posto, o qual passou a ocupar em 2022 após a trágica morte de Taylor Hawkins. Desde então, Ilan Rubin está na posição.

Veja também