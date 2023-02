Pátio de São Pedro recebe ensaio inédito de Afoxés para a cerimônia do Ubuntu 

A- A+

Pela quarta vez, a cerimônia do Ubuntu acontecerá no Passeio Rio Branco, no Bairro do Recife, dentro da agenda oficial do Carnaval realizada pela Prefeitura do Recife. Neste ano, de forma inédita, haverá um ensaio geral dos afoxés que integram a cerimônia, nesta sexta-feira (10), no Pátio de São Pedro.



A cerimônia oficial do Ubuntu, que simboliza a purificação com banho de ervas na Avenida Rio Branco, acontecerá na quinta-feira (16) da semana pré-carnavalesca, reunindo 26 afoxés. Juntos, eles evocarão a proteção dos Orixás num convite que se estende aos brincantes.



Uma preparação que começa às 6h com a preparação das ervas e culmina com a concentração dos afoxés e lavagem no Passeio Rio Branco em uma celebração compartilhada por todos.

Ensaio para o Ubuntu

No ensaio desta quinta-feira (10), a partir das 17h, o Pátio de São Pedro acolherá os afoxés que farão parte da cerimônia de purificação para transmissão de boas energias e bons fluidos para o Carnaval de 2023.



Nesse preparativo, as agremiações irão entoar, juntas, cânticos para os Orixás, bem como as tradicionais canções que embalam os afoxés com toda a sua beleza.

Ubuntu

Simbolicamente a Rio Branco é lavada com um banho de ervas conhecido por Amaci/Omieró. A cerimônia começa às 6h do dia 16 de fevereiro, com a preparação do Amaci, ervas preparadas pelas ialorixás e pelos babalorixás dos 26 afoxés que conduzem, de maneira compartilhada, todo o rito.



A preparação conjunta acontece no Núcleo Afro, que fica no Pátrio de São Pedro. Às 15h, os Afoxés se reúnem para saírem, em conjunto, pela Avenida Rio Branco, em cortejo rumo ao Marco Zero, a partir das 16h30, fazendo a lavagem, pedindo proteção e distribuindo bênçãos.

O afoxé é o candomblé de rua e o ijexá são os tambores e os toques específicos direcionados a cada Orixá. O Ubuntu reúne todas essas nações no cair do sol, num espetáculo cheio de ritmos, cores e tradição. Um convite para a celebração à vida e que se estende com outra grande apresentação, o Tumaraca que acontece no palco do Marco Zero.

Pátio de São Pedro também terá encontro de Afoxés no domingo (12), reunindo as agremiações que representam o Candomblé na rua irão se reunir no Pátio de São Pedro, nos dias 10 e 12 de fevereiro.



No dia 12, acontece a primeira etapa do Encontro de Afoxés com 13 agremiações, no Pátio de São Pedro. A tradicional reunião de Afoxés ocorre tradicionalmente no Pátio do Terço – epicentro da liturgia da ancestralidade negra do Carnaval e onde ocorrem também a Noite dos Tambores Silenciosos e o encontro dos Blocos de Samba-reggae - no domingo de Carnaval, que, este ano, cai no dia 19 de fevereiro.



Afoxés participantes:

Alafin Oyó, Povo De Ogunté, Ogbon Obá, Yami Balé Gilê, Obá Iroko, Omo Inã, Ara Omim, Baba Orixalá Funfun, Afefe Lagbará, Omolu Pakeru Awo, Filhos De Ayrá, Omo Lufan, Okulê Byí, Ara Odé, Ylê Egbá, Oxum Pandá, Filhos De Xangô, Filhos De Dandalunda, Omim Sabá, Ylê Xambá, Oya Alaxé, Omo Nile Ogunjá, Oxum Jagurá, Elegbará, Omo Obá Dê, Povo dos Ventos.

Serviço:

Ubuntu – Ensaio Geral – 26 afoxés

Data – 10 de fevereiro (sexta-feira)

Local – Pátio de São Pedro,

Horário – 19h

Encontro de Afoxés – 1ª Parte – 13 Afoxés

Data – 12 de Fevereiro (domingo)

Horário – 17h

Com Alafin Oyó, Povo De Ogunté, Ogbon Obá, Yami Balé Gilê, Obá Iroko, Omo Inã, Ara Omim, Baba Orixalá Funfun, Afefé Lagbará, Omolu Pakeru Awo,Filhos De Ayrá, Omo Lufan, Okulê Byí

Ubuntu – Lavagem do Passeio Rio Branco – 26 Afoxés

Quando: quinta-feira (16)

Amaci - Preparo das Ervas - Pátio de São Pedro - 6h

Onde: Passeio Rio Branco (Bairro do Recife)

Concentração dos afoxés: 15h

Saída do cortejo e lavagem da Rio Branco: 16h30



Encontro de Afoxés – 2ª Parte – 13 Afoxés

Data – 19 de Fevereiro (domingo)

Local – Pátio do Terço

Horário – 17h

Ara Odé, Ylê Egbá, Oxum Pandá, Filhos De Xangô, Filhos De Dandalunda, Omim Sabá, Ylê Xambá, Oya Alaxé, Omo Nile Ogunjá, Oxum Jagurá, Elegbará, Omo Obá Dê, Povo Dos Ventos.

Fotografias - Camila Leão - PCR Imagem/ Acervo

Veja também

BBB 23 Key Alves recebe o Poder Coringa e indicará uma pessoa ao Paredão do BBB 23; entenda a dinâmica