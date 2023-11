A- A+

Cultura+ Pátio de São Pedro recebe Terça Negra especial no próximo dia 28 de novembro; veja programação Evento será em celebração ao Mês da Consciência Negra com apresentações da Daruê Malungo, Lamento Negro e Pácua e Via Sat

Na próxima terça-feira, 28, a programação do encontro Terça Negra, que acontece tradicionalmente no Pátio de São Pedro, região central do Recife, terá uma motivação a mais.

O evento fará uma celebração para marcar o Mês da Consciência Negra e a ancestralidade das matrizes africanas tão presentes na cultura pernambucana, sendo, inclusive, estuário para o movimento manguebeat, que este ano completa 30 anos de existência.

Programação

Às 20h, 21h e 22h, subirão ao palco bandas conhecidas, como Daruê Malungo, Lamento Negro e Pácua e Via Sat.



Antes, porém, às 15h, o MNU vai promover, na sede do Núcleo da Cultura Afro Brasileira, uma roda de conversa sobre a musicalidade afro no movimento mangue, com participação dos mestres Meia Noite, Gilmar Bola 8, Mau com U, Pácua, Joab Malungo, Mavilson Oliveira e Maia do Lamento Negro.

Serviço

Terça Negra especial, em celebração aos 30 anos do movimento mangue

Quando e onde: 28 /11, no Pátio de São Pedro

Programação gratuita e aberta ao público





