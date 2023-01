Pátio de São Pedro sedia Encontro de Baques de Caboclinhos, nesta terça-feira (24)

A- A+

O calendário de prévias de Carnaval oferecido pela Prefeitura do Recife terá destaque especial, nesta terça-feira (24), para o

Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios, no Pátio de São Pedro, a partir das 17h.



Ao todo, 20 grupos de toda a Região Metropolitana irão desfilar e confraternizar seus baques, para celebrar o sagrado festivo dos povos originários. Cada um fará entre cinco e dez minutos de apresentação.

Confira os participantes do Encontro:



Tribo Taquaracy

Caboclinho Índio Tupi Guarani de Buenos Aires

Caboclinho Potiguares de Goiana

Caboclinho Tupynambá

Caboclinhos 7 Flexas

Tribo Arapahos

Tribo Indígena Carijós

Tribo Indígena Paranaguases

Clube Carnavalesco Mixto Caboclinho Taperaguazes

Canindé do Recife

Clube Carnavalesco Tribo Indígena Kapinawa

Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã

Clube Índio Tupi Guarani

Índio Tabajaras de Goiana

Tribo Tribogé

Tribo de Índio Tupinambá

Tribo de Índios Tupiniquins

Caboclinho Carypós de Goiana

Tribo Caboclinho Uruba de Recife

Tribo Guaianas

Prévias

Depois de dois anos de saudade, o Recife já escuta os sinais e acordes do Carnaval. Para embalar os corações foliões cheios de saudade, a Prefeitura do Recife preparou um extenso calendário de prévias, com mais de 50 eventos gratuitos, que tomarão conta da cidade, de hoje (23) até o início da festa, no próximo dia 17 de fevereiro.

Vai ter concursos carnavalescos, ensaios das 13 nações de maracatu que se encontram no espetáculo Tumaraca, encontros de baques de caboclinhos e tribos de índio, acertos de marcha de blocos de pau e corda, além de bailes para todos os gostos, festivais musicais e cortejos de agremiações.

Quem quiser ficar de olho nas prévias pode conferir a programação completa neste link - https://tinyurl.com/4fv4rwjr.

