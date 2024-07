Patrícia Abravanel e Lívia Andrade trocaram indiretas nas redes após post sobre Eliana? Entenda

A- A+

Uma publicação da apresentadora e atriz Lívia Andrade, de 41 anos, parabenizando Eliana, de 51, pela contratação na TV Globo deu o que falar nas redes sociais após internautas apontarem uma suposta indireta da artista a Patrícia Abravanel, de 46.

No post feito no Instagram neste domingo, 8, ela escreveu: "Domingo Eliana na Globo. Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então, só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz."

"Merecido. Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção! Brilha", completou Lívia, que também trabalhou no SBT antes de migrar para a Globo.





Segundo usuários, a frase "nasceu guerreira e não herdeira" é uma referência a Patrícia, filha de Silvio Santos, dono do SBT. As suspeitas aumentaram pelo fato de Eliana ter uma rixa com a apresentadora, que chegou a pedir desculpas durante a despedida dela da emissora.

Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês!!! No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante... pic.twitter.com/BLpHjEWdKW — Patricia Abravanel (@PatiAbravanel) July 8, 2024

Mais tarde, Patrícia realizou uma publicação no X, antigo Twitter, que seria uma resposta à fala de Lívia. "Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês! No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante", escreveu ela.

