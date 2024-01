A- A+

Famosos Patricia Pillar completa 60 anos e recebe elogios de amigas famosas em foto no Instagram Camila Pitanga, Marina Lima, Isabela Garcia e Alessandra Negrini deixaram comentários

No dia em que completa 60 anos, Patricia Pillar celebrou no Instagram com um belo retrato, que rendeu uma enxurrada de elogios de amigas famosas na caixa de comentários. Camila Pitanga, Marina Lima, Isabela Garcia e Alessandra Negrini fizeram questão de elogiar e parabenizar a atriz.

"Tão mas tão maravilhosa!!!!", escreveu Camila. "Parabéns mais linda e querida!!!", disse Isabela.

Já Alessandra comentou: "Que linda! Parabéns!!!". Marina deixou seu "maravilhosa!".

No post, a brasiliense escreveu que quer aproveitar "mais do que nunca, cada momento da vida".





"E viver, para mim, é me deixar levar pelas surpresas e pelo mistério (e "mistério sempre há de pintar por aí..."). Também é continuar ao lado da liberdade, da igualdade e da preservação da natureza!

Sou grata demais pela meu caminho até aqui, por tanta gente que conheci, por tantos amigos que fiz, por minha família amorosa, pelos lugares que andei, e pelos personagens que me ensinaram tanto.



Agradeço a Caetano, Gil, Bethânia, Chico, Gal, Tom, Milton, Roberto e Rita pela inspiração; e torço para que essa nova década venha com muita saúde, discernimento e paz!", escreveu Patricia.

