Patrícia Poeta apresenta o "Encontro" de São João diretamente de Caruaru, nesta segunda-feira (23)

O “Encontro com Patrícia Poeta” da próxima segunda-feira (23) será transmitido diretamente de Caruaru. Ao vivo de uma praça pública da cidade, o programa da TV Globo ganhará uma edição especial às vésperas do São João.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Patrícia Poeta afirma que apresentar a atração na Capital do Forró em pleno período junino “é uma forma de viver e compartilhar com o público uma das manifestações culturais mais emblemáticas do nosso país”.

“O São João da cidade é uma referência nacional e, mais do que mostrar por link ou reportagem, queríamos sentir essa energia de perto e levar essa vivência completa para quem está em casa. É uma forma de homenagear o Nordeste e celebrar o Brasil real, com sua diversidade, suas cores, seus sabores e sua música”, comenta a apresentadora.



Durante a transmissão, Patrícia receberá como convidada a atriz pernambucana Fabiana Karla e personalidades da cidade. Um trio de forró pé de serra será a atração musical do dia, que contará ainda com uma quadrilha junina para animar o público de casa.

A apresentadora afirma que os preparativos para a edição especial estão a todo vapor. “Fazer um programa ao vivo fora do estúdio exige uma logística muito especial, mas temos uma equipe maravilhosa, que abraça cada desafio com muita entrega”, defende. Segundo ela, a produção vem estudando a cultura local e conversando com personagens da região para entender cada detalhe do que será mostrado.

Gravações em pontos da cidade

Patrícia e sua equipe chegam a Caruaru antes do dia da transmissão. Neste final de semana, ela gravará dois VTSs, que devem ir ao ar na segunda, visitando pontos importantes da cidade do Agreste. “Espero encontrar tudo aquilo que faz o São João ser tão especial: o calor humano, a alegria nas ruas, as danças, as comidas típicas, a arte popular, a quadrilha…”, diz.

Um dos locais por onde a apresentadora vai passar é o Alto do Moura, o maior centro de arte figurativa das Américas. A ideia é conhecer o Museu do Mestre Vitalino e conversar com o neto do saudoso artesão, que é ainda uma referência da arte de barro no Brasil. Na famosa Feira de Caruaru, que já foi até tema de música, Patrícia vai entrevistar artesãos, comerciantes e turistas que visitam o local.

Para revelar ao público as várias facetas do São João de Caruaru, a apresentadora vai passear por diferentes polos do festejo junino, incluindo o trem cenográfico inspirado na histórica locomotiva de Recife. O roteiro deve culminar no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, que recebe os principais shows da festa, ao som da dupla Zé Neto & Cristiano.

“Caruaru respira cultura nesse período e eu estou muito animada para me deixar envolver por tudo isso. Quero viver cada momento com intensidade e dividir cada descoberta com o nosso público”, aponta.

Fora dos estúdios

Já é um costume do “Encontro” deixar os estúdios em São Paulo para gravar edições pelo Brasil. Em fevereiro, por exemplo, o programa foi apresentado na Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará. A experiência fez o matinal registrar sua maior audiência em meses. Patrícia repetiu a dose em maio, surgindo em uma fazenda no estado de Goiás.



Para a apresentadora, essas viagens são oportunidades de aproximar ainda mais o programa das pessoas. “O ‘Encontro’ é feito para o público e pelo público, então sair do estúdio e estar em outras cidades é uma forma de reconhecer o Brasil em sua diversidade. Para mim, pessoalmente, é uma oportunidade única de aprender, de me emocionar e de me conectar com histórias e culturas que nem sempre chegam ao estúdio, mas que dizem muito sobre quem somos como país”, reflete.

