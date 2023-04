Patrícia Poeta interrompe Manoel Soares, no programa Encontro, e internet reage. Veja o vídeo

A- A+

Uma atitude de Patrícia Poeta viralizou nas redes socias, nesta segunda-feira (3). A apresentadora foi alvo de duras críticas após interromper o colega Manoel Soares, durante o programa Encontro, da TV Globo. Ele, que também é apresentador, falava sobre o sistema de conversas com Inteligência Artificial (IA), quando foi bruscamente interropido pela jornalista.





No vídeo que circula nas redes, Patrícia passa na frente de Manoel com um tablet nas mãos, e pede "um instantinho". A justificativa, logo em seguida, foi de que precisava de uma ajuda para solucionar um problema. Segundo o site Metrópoles, Patrícia se manifestou em nova via assessoria. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer”, disse.

Veja o vídeo:





Ainda assim, o assunto vem rendendo na internet. "Alguém tem que demitir essa mulher", diz um comentário no Twitter. "A Patrícia é uma ótima apresentadora, mas ela pega todo o domínio e não deixa mais ninguém falar", reforça outro comentário. "Deselegante é quando faz uma vez sem intenção! O que ela faz com ele é falta de respeito mesmo! Credo...", conclui uma internauta.

Veja também

MÚSICA Isabela Moraes é tomada por sutilezas em EP "Pano Pra Alma"