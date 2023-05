Patrícia Poeta abre processo contra Sônia Abrão e Alessandro Lo-Bianco; entenda

A- A+

Após ter herdado o programa "Encontro" de Fátima Bernardes, que compõe a programação da Globo de segunda-feira a sexta-feira, a partir das 9h30, a jornalista Patrícia Poeta alega ter sofrido injúria e difamação da apresentadora do programa "A Tade é Sua", da Rede Tv, Sônia Abrão, e do colunista e repórter Alessandro Lo-Bianco, também do mesmo programa.

De acordo com Poeta, ambos estão fazendo uma campanha difamatória contra ela desde julho do ano passado, quando ela assumiu o comando da atração da Globo.

De acordo com o advogado do caso, "Agora, a gente não trabalha com retratação. Pedimos condenação". Em resposta, o acusado respondeu com irônia, confira tweet:

