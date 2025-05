Patrícia Poeta recebe apoio de famosos após ser internada para tratar problema crônico

A jornalista Patrícia Poeta, apresentadora do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, vem recebendo uma série de mensagens de colegas famosos, por meio das redes sociais, desde que revelou que foi internada para se submeter a uma cirurgia devido a um problema de saúde crônico.

Nomes como a cantora Fafá de Belém, a jornalista Natuza Nery e o comediante Marco Luque se solidarizaram com ela. "Amadas melhoras", escreveu a atriz Claudia Raia. "Querida, boa recuperação", desejou a também atriz Fabiana Karla.

Mas, afinal, o que aconteceu com Patrícia Poeta? A apresentadora se submeteu a uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica. O procedimento foi realizado na madrugada do último sábado (24).

Aos 48 anos, a jornalista revelou que convivia com o problema havia décadas, mas que vinha adiando a operação, apesar da recomendação médica feita há algum tempo.

"Hoje, de madrugada, passei por uma cirurgia, que já estava programada para acontecer. Convivi muitos anos com uma sinusite crônica, cuja indicação era essa. Confesso que levei um tempo para me encorajar a fazê-la", contou, por meio de publicação no Instagram.