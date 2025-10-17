Patrícia Poeta se emociona ao vivo no "Encontro" ao falar de problema de saúde do filho

A- A+

A apresentadora Patrícia Poeta se emocionou ao vivo, nesta quarta-feira (17), durante o seu programa matinal "Encontro", ao falar do momento delicado de saúde que o seu filho, Felipe Poeta está vivendo.



"Estou emocionada, porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. Há dois meses, meu filho está se tratando. Então, o que eu queria dizer para vocês é que vocês são o respiro e a leveza que falo sempre no dia a dia. Muito obrigado. Pensamento positivo", desabafou a apresentadora, que recebeu aplausos dos convidados e da plateia.



Patrícia Poeta recebeu homenagem pelos 25 anos de carreira durante o programa. Sua assessoria de imprensa informou que Felipe teve uma infecção, sem especificar em que local, e que seu estado de saúde atual é bom.



