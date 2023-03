Patrícia Ramos, apresentadora do "Rede BBB", chama Key Alves e fãs de "escrotos", em audio vazado

A- A+

Patrícia Ramos, apresentadora do programa "Rede BBB" e do podcast "BBB Tá On", falou sobre a ex-participante Key Alves e de seu fã clube após terminar entrevista com Fred Desimpedidos e Arthur Piccoli. O áudio vazado viralizou e gerou polêmica nas redes sociais.

Conversando sobre a treta da jogadora com Tina, quando Key chamou a angolana de "garota", Patrícia disse: "Ela é escrota, tem que aceitar! E essas pessoas que são fãs dela são escrotas também. E é isso aí! Ela é muito escrota, cara!".

Já o assessor da ex-BBB, Betinho Alves, publicou em seu instagram a sua indignação com a apresentadora e com a Globo, e exige alguma atitude da emissora.

Veja também

INFANTIL Tia Ilana faz apresentação para as crianças, no Camará Shopping