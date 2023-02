A- A+

bbb 23 Patrícia Ramos é criticada nas redes após clima tenso em entrevista com Gabriel Fop Internautas acusam entrevistadora de "debochar" do ex-bbb

Após a eliminação, o ex-participante Gabriel Fop foi entrevistado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos no "Bate Papo BBB", o que causou uma polêmica nas redes em relação a postura de uma das entrevistadas.

Na conversa, as entrevistadoras mostraram para o ex-bbb uma vídeo da cantora Anitta falando sobre os participantes que ela conhece na casa, e citou Gabriel, porém explicou que a relação com o modelo é mínima, diferente do que o público pensava.

Isso porque o modelo já havia contado para seus colegas que teria ficado com a Anitta, e em outro momento no jogo, quando estava emparedado, o brother pediu para que a cantora fizesse mutirão para ajudar ele a ficar na competição.

Patrícia tem sido criticada pelos internautas após fala considerada “debochada” pelo público, quando foi contar para o modelo que a cantora não o seguia mais no Instagram, o que causou um clima tenso.

Antes disso Gabriel recebeu uma almofada com o print de um tweet da conta do modelo pedindo o mutirão para Anitta e Patrícia fez uma brincadeira dizendo que nos sonhos dele ela levantaria o mutirão.

Veja também

Streaming Netflix anuncia medidas para combater compartilhamento de senha nos EUA; saiba quais são