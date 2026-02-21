A- A+

LUTO Patrick Dempsey sobre os últimos dias de Eric Dane: 'Estava começando a perder a fala" Ator disse que mantinha contato próximo com seu ex-colega de elenco de 'Grey's Anatomy', que morreu na quinta-feira aos 53 anos devido a complicações da esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Eric Dane morreu na quinta-feira (19), menos de um ano após ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), aos 53 anos.

A notícia emocionou milhões de pessoas, entre famosos e anônimos que prestaram suas homenagens desde então. Um deles é Patrick Dempsey, seu colega de set na série "Grey's Anatomy". O ator não ficou apenas muito abalado com a perda do colega, mas também revelou como foram suas últimas conversas com ele.



Dane interpretou o Dr. Mark Sloan na série da segunda à nona temporada. Dempsey, por outro lado, interpretou o Dr. Derek Shepherd. Nesta sexta-feira, em uma entrevista que deu ao programa de televisão "The Chris Evans Breakfast Show", ele mencionou a morte do amigo.

No início, o ator teve dificuldade em descrever a tristeza que sentiu ao acordar e ver a morte de Eric Dane no noticiário.

— Fico muito triste pelas filhas dela — disse Dempsey. — Eu me correspondia com ele, trocávamos mensagens de texto, então falei com ele há uma semana. Alguns amigos em comum foram vê-lo e me informaram que ele estava começando a perder a fala.

Dempsey enfatizou que quer lembrar de Dane pela "alegria" que experimentou ao trabalhar com o colega e não por como sua saúde se deteriorou recentemente.

— Ele estava acamado e tinha dificuldade para engolir, então sua qualidade de vida se deteriorou rapidamente — revelou.

E, referindo-se a como era o ator, além da doença, disse:

— Ele era um homem hilário. Foi um prazer trabalhar com ele, e quero lembrar dele com esse espírito, porque sempre que ele estava no set, nos divertimos muito.

— Ele tinha um ótimo senso de humor. Ele foi fácil de trabalhar, nos entendemos instantaneamente — continuou Dempsey. — A primeira cena era ele, sabe, em todo o seu esplendor: ele saía do banheiro com a toalha na cintura, espetacular, fazendo você se sentir completamente fora de forma e insignificante — lembrou.

Dempsey revelou que "nunca houve realmente competição" entre ele e Dane no set do drama médico de sucesso, porque eles se deram tão bem desde o início.

— Havia um respeito maravilhoso um pelo outro. Ele é incrivelmente inteligente e sempre vou lembrar daqueles momentos divertidos que compartilhamos e celebrar a alegria que ele trouxe para a vida das pessoas.

Depois, referindo-se à luta do ator após ser diagnosticado com ELA, ele observou:

— Ele fez um trabalho incrível ao conscientizar sobre essa doença horrível. Simplesmente nos lembra que todos nós temos que celebrar cada dia como se fosse nosso último. É algo que devemos lembrar, e certamente em um mundo com tanta crise e tanta tragédia, devemos ser gratos por cada momento que temos... Passar tempo com nossas famílias, fazer coisas que nos tornam melhores, que beneficiem outras pessoas. Temos que ser prestativos, ser gentis, amorosos.

Dempsey também teve tempo para uma crítica contundente a Donald Trump e outros líderes políticos:

— Infelizmente, estamos vendo ao redor do mundo e certamente nos Estados Unidos, essa falta de valores, especialmente naqueles que exercem liderança. Com esse governo horrível e corrupto atualmente governando o país, devemos lembrar de tratar nossos vizinhos e amigos com os valores certos — concluiu Dempsey.

A própria família de Dane foi quem confirmou sua morte por meio de um depoimento no qual também deram um vislumbre de como suas últimas horas se passaram: "Ele passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que foram o centro de sua vida", diz o texto.

"Ao longo de sua experiência com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a contribuir para a vida de outras pessoas que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e será eternamente grato pelo amor e apoio que recebeu. A família pediu privacidade enquanto passam por esse momento difícil", conclui o comunicado.

