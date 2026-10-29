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Patrick Stewart, ator de 'X-Men' e 'Star Trek', morre aos 86 anos

Segundo o comunicado da famíla, Stewart sofria com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy

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Segundo as informações, o ator estava rodeado de familiares e amigosSegundo as informações, o ator estava rodeado de familiares e amigos - Foto: Rich Fury/Getty Images North America/Getty Images via AFP

O ator britânico Patrick Stewart morreu na quarta-feira (28), aos 86 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito nas redes sociais nesta quinta-feira (29)

"Anunciamos com grande pesar o falecimento de Sir Patrick Stewart ontem em sua casa em Los Angeles, sob o cuidado amoroso de sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e a demência com corpos de Lewy", diz o comunicado. 

Segundo as informações, o ator estava rodeado de familiares e amigos, ouvindo música ao vivo, oração, lágrimas e risos. 

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"Vamos guardar para sempre a paz, a serenidade e a reflexão em seu rosto, uma lembrança duradoura de sua graça invencível", completa o anúncio nas redes sociais.

Nascido em 1940, Stewart conquistou um dos papéis mais importantes da sua carreira em 1987, como capitão Jean-Luc Picard na série "Star Trek: A Nova Geração". Ele também é conhecido pelo papel do professor Charles Xavier na franquia "X-Men", estrelada nos anos 2000. 


Marvel
A Marvel Studios lamentou a morte de Patrick Stewart nas redes sociais. 

“Sir Patrick deu vida ao Professor Charles Xavier com uma graça, inteligência e humanidade extraordinárias, definindo o personagem para gerações de fãs, de "X-Men" a "Logan" e "Avengers: Doomsday". Ele era um talento singular, um colaborador generoso e um verdadeiro cavalheiro. Nossos corações estão com sua esposa Sunny, seus filhos, seus amigos e os incontáveis fãs ao redor do mundo cujas vidas ele tocou com sua arte”, diz a empresa.
 

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