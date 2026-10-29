Patrick Stewart, ator de 'X-Men' e 'Star Trek', morre aos 86 anos
Segundo o comunicado da famíla, Stewart sofria com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy
O ator britânico Patrick Stewart morreu na quarta-feira (28), aos 86 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito nas redes sociais nesta quinta-feira (29)
"Anunciamos com grande pesar o falecimento de Sir Patrick Stewart ontem em sua casa em Los Angeles, sob o cuidado amoroso de sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e a demência com corpos de Lewy", diz o comunicado.
In lieu of flowers, memorial contributions may be made to: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd Photo Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X— Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026
Segundo as informações, o ator estava rodeado de familiares e amigos, ouvindo música ao vivo, oração, lágrimas e risos.
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"Vamos guardar para sempre a paz, a serenidade e a reflexão em seu rosto, uma lembrança duradoura de sua graça invencível", completa o anúncio nas redes sociais.
Nascido em 1940, Stewart conquistou um dos papéis mais importantes da sua carreira em 1987, como capitão Jean-Luc Picard na série "Star Trek: A Nova Geração". Ele também é conhecido pelo papel do professor Charles Xavier na franquia "X-Men", estrelada nos anos 2000.
Marvel
A Marvel Studios lamentou a morte de Patrick Stewart nas redes sociais.
“Sir Patrick deu vida ao Professor Charles Xavier com uma graça, inteligência e humanidade extraordinárias, definindo o personagem para gerações de fãs, de "X-Men" a "Logan" e "Avengers: Doomsday". Ele era um talento singular, um colaborador generoso e um verdadeiro cavalheiro. Nossos corações estão com sua esposa Sunny, seus filhos, seus amigos e os incontáveis fãs ao redor do mundo cujas vidas ele tocou com sua arte”, diz a empresa.
All of us at Marvel Studios are deeply saddened by the passing of Sir Patrick Stewart. Sir Patrick brought Professor Charles Xavier to life with extraordinary grace, intelligence, and humanity, defining the character for generations of fans, from "X-Men" to "Logan" to "Avengers: Doomsday." He was a singular talent, a generous collaborator, and a true gentleman. Our hearts go out to his wife Sunny, his children, his friends, and the countless fans around the world whose lives he touched with his art.— Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026