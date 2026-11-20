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Ator Patrick Stewart: causa da morte do astro de 'Star Trek' e 'X-Men' é revelada Segundo informações do TMZ, o ator morreu em decorrência de Alzheimer e Demência com Corpos de Lewy

A causa da morte do ator Patrick Stewart, que marcou a história do cinema em Star Trek e X-Men, foi revelada nesta quinta-feira, 19.

Segundo informações do TMZ, o ator morreu em decorrência de Alzheimer e Demência com Corpos de Lewy.

A certidão de óbito, obtida pelo site, afirma de Stewart teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e um distúrbio neurocognitivo com corpos de Lewy.

O documento também informou que o corpo do ator foi cremado por hidrólise alcalina no início deste mês.

O astro britânico morreu aos 86 anos em outubro. Com longa carreira no teatro inglês, Stewart alcançou fama mundial ao interpretar Jean-Luc Picard em Star Trek: The Next Generation, exibida entre 1987 e 1994, retornando ao papel para filmes da franquia e para a série Star Trek: Picard, que teve episódios transmitidos entre 2020 e 2023.

Em 2000, ele assumiu o papel de Charles Xavier em X-Men, um dos filmes mais importantes da cultura pop do século. Ele chegou a atuar novamente como o personagem em Vingadores: Doutor Destino, que estreia nos cinemas em dezembro.

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