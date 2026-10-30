Patrick Stewart, o professor Xavier de "X-Men", lamentava afastamento dos filhos

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Conhecido pelos trabalhos como professor Xavier em "X-Men" e Jean-Luc Picard em "Star Trek", Patrick Stewart faleceu nesta quarta-feira (28), aos 86 anos, vítima da doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy.

Apesar de ser amado por milhões de fãs, o artista vivia uma situação difícil em casa. Nos últimos anos, ele revelou que não era próximo dos filhos, Daniel e Sophie, frutos da relação com Sheila Falconer, entre 1966 e 1990.

"Minha relação com eles é praticamente inexistente", disse Stewart em entrevista ao Irish Independent, em 2023. Na conversa, o ator destacou que lamentava todos os dias o distanciamento dos filhos.

"Sempre priorizei meu trabalho de ator, antes da minha família", confessou o astro.

Stewart começou a atuar na adolescência, participando da prestigiosa Royal Shakespeare Company já em 1966, os 16 anos. Na televisão britânica, participou da minissérie “I, Claudius” (1976) e viveu Gurney Halleck na adaptação de “Dune” (1984) dirigida por David Lynch.

O talento de Patrick Stewart começou a ser reconhecido em todo o mundo a partir de 1987, quando assumiu o papel do Capitão Jean-Luc Picard na série de televisão “Star Trek: A nova geração” (1987-1994), encarnando a personagem durante todas suas sete temporadas e por quatro filmes. Ele também estrelaria a série “Star Trek: Picard” (2020-2023).

Já em 2000, Stewart viveu o Professor Charles Xavier em “X-Men: O Filme”, e passou a interpretar o líder dos mutantes não só na trilogia original, como também em “X-Men: Dias de um futuro esquecido” (2014), “Logan” (2017) e “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” (2022). Ele ainda deve aparecer mais uma vez como Xavier em “Vingadores: Doutor Destino”, com estreia prevista para 16 de dezembro.

Em 2010, a ator foi oficialmente nomeado Cavaleiro do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II, passando a usar o título de Sir Patrick Stewart.

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