Patricktor4 celebra 20 anos de turnês internacionais em giro pela Europa

Com quase três décadas de carreira na bagagem, dois EPs e diversos singles lançados, o Dj e produtor baiano Patricktor4 comemora sua 20ª turnê internacional com mais um giro europeu com agendas em Portugal, França, Alemanha e Espanha.



Radicado em Sergipe e com passagens no Pará e em Pernambuco, Patricktor4 é nome frequente na cena musical independente brasileira.



Participou de vários dos mais importantes festivais de música com sua mistura tropical de tradicionais batidas do arrocha, bregadeira e pagodão aos beats eletrônicos do kuduro, da cumbia e de várias outras tendências das periferias do mundo.

Agenda

Em Julho, o DJ circula por Lyon (dia 10), Barcelona (13), Berlin (27) e, no dia 1º de agosto, chega a capital Portuguesa para tocar na pista do MusicBox. Até o final do ano, Patricktor4 planeja o lançamento de um disco autoral abrindo as comemorações de seus 30 anos de carreira, com previsão de turnê especial.



Curadoria

Neste ano de 2025, além das atuações como DJ, Tor4 também assinou a curadoria de uma residência artística da Season Brasil-França 2025, que acontece no centro cultural Trempo, na cidade francesa de Nantes.

