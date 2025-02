Patrimônio cultural de Pernambuco ganha plataforma digital com museus e rotas turísticas

A- A+

O Governo de Pernambuco lançou, nesta terça-feira (11), o Patrimônio de Pernambuco Digital, uma plataforma que reúne rotas e equipamentos culturais do Estado em ambiente virtual. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), busca ampliar a digitalização de museus e tornar o acervo cultural pernambucano mais acessível.

A iniciativa faz parte do programa Inova-PE, que destinará R$ 1,04 bilhão para promover a inovação, estimular a pesquisa científica, apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas e fomentar o empreendedorismo inovador. O evento ocorreu no auditório da Secti-PE, no bairro do Recife.

Com a iniciativa, novos espaços, como o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), o Museu do Mamulengo e o Museu da Abolição (Maspe), passam a integrar o tour digital já disponível para o Cais do Sertão.

Além de preservar o patrimônio cultural, a plataforma pretende ampliar o alcance desses equipamentos, permitindo que mais pessoas explorem os acervos de forma remota.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), Mauricélia Montenegro, destacou a importância da ferramenta para democratizar o acesso à cultura.

"Às vezes, quem está no interior não consegue vir à capital para visitar um museu. Agora, com essa plataforma, essas pessoas terão a oportunidade de conhecer os acervos sem sair de casa. Isso também vale para a capital, onde muita gente não teve a chance de explorar determinados museus", afirmou.

Ela também ressaltou o potencial pedagógico da iniciativa.

"O professor pode estar em sala de aula e, ao falar sobre cultura pernambucana, abrir a plataforma para mostrar o Museu do Mamulengo, por exemplo. A ferramenta permite explorar todas as funcionalidades de forma interativa, com som, imagem e informações detalhadas. É uma entrega importante, pois dá visibilidade ao nosso patrimônio e permite que ele seja conhecido não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil e até no exterior", completou.

A plataforma, que pode ser acessada de qualquer dispositivo, já está no ar e segue sendo aprimorada. Segundo a secretária, a previsão é que mais cinco museus sejam incluídos no programa ainda este ano, embora os espaços ainda não tenham sido definidos.

Pertencimento

A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, reforçou o impacto do projeto na valorização e no pertencimento do povo pernambucano aos seus museus.

"Os museus são os guardiões da nossa história e cultura. Precisamos que cada pernambucano se aproprie dos seus museus e reconheça a importância desse acervo. Esse projeto vai permitir exatamente isso: mostrar ao mundo a riqueza do nosso patrimônio", pontuou.

Ela também destacou que a plataforma dialoga com novas gerações e estimula o interesse pelo patrimônio cultural do Estado.

"As futuras gerações estão cada vez mais conectadas e interessadas em experiências digitais. Agora, podemos oferecer essa experiência aprimorada para quem visita os museus pernambucanos de forma virtual. Isso contribui para a formação de público e aproxima ainda mais as pessoas da nossa cultura", disse.

Funcionamento

O diretor de Inovação da Secti-PE, César Andrade, explicou que a plataforma foi criada com foco na inclusão.

“Quando pensamos nesse projeto, queríamos garantir que qualquer pessoa pudesse acessar e vivenciar essa experiência cultural. No início, pensamos no contexto urbano, mas logo percebemos que era algo para todos", ponderou Andrade.

A plataforma não apenas permite a visitação virtual, mas também funciona como um complemento aos museus físicos.

"O turista ou qualquer visitante pode planejar sua visita de acordo com seu interesse cultural. Ao chegar no museu, pode usar a ferramenta para aprofundar a experiência", destacou César Andrade.



Além disso, a plataforma conta com tradutor de libras, garantindo que pessoas surdas possam acessar o conteúdo. Para tornar a visita mais imersiva, cada espaço tem uma trilha sonora própria e informações detalhadas.



Se o visitante estiver presencialmente no museu, pode usar a plataforma para aprofundar detalhes das exposições por meio de ícones interativos.

Outro ponto destacado foi a inclusão de idiomas, ampliando o alcance do projeto.



“Estamos trabalhando para incluir a língua inglesa e a língua espanhola, tornando o conteúdo acessível para mais pessoas, explicou o diretor.

A plataforma também tem um forte caráter educacional.

“Queremos que os professores da rede estadual utilizem essa ferramenta para ensinar história e cultura, principalmente para alunos que não têm acesso físico aos museus", concluiu Andrade.

