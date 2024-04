Patrimônio de Anne Heche não pode pagar suas dívidas, diz filho, dois anos após morte da atriz

A- A+

O patrimônio da atriz e diretora de Hollywood, Anne Heche, não pode cobrir suas dívidas pendentes. Quase dois anos após sua morte, em um trágico acidente de carro em agosto de 2022, foi revelado por seu filho, Homer Laffoon, que seu espólio deve continuar em aberto.

De acordo com um relatório sobre a situação dos bens, apresentado por Laffoon — que atua como administrador — e obtido pelo portal americano ET, o patrimônio de Heche "consiste em (i) uma conta bancária modesta; (ii) pagamentos de royalties e outras receitas residuais de projetos pré-morte; (iii) uma corporação na qual ela era a única acionista (usada para projetos de desenvolvimento e funções comerciais relacionadas à carreira de Anne na indústria do entretenimento (iv) uma participação na LLC, relacionada a um podcast que ela ajudou a criar e (v) itens de propriedade pessoal tangíveis."

O relatório observa que alguns dos ativos das propriedades equivalem a aproximadamente US$ 110 mil (R$ 564,5 mil), enquanto outros inventários continuam sendo avaliados. Enquanto isso, o espólio enfrenta diversas reivindicações, incluindo três reivindicações de US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) movidas pela mulher cuja casa alugada e seus pertences foram destruídos no acidente que matou a atriz, bem como pelo casal proprietário do imóvel.

“Com base no valor previsto dos inventários e avaliações combinados e nas reivindicações dos credores apresentadas”, afirma o relatório, “o patrimônio está insolvente”.

Laffoon também observa no relatório que as vendas do livro de memórias de Heche, "Call Me Anne", lançado postumamente em janeiro de 2023, "não são fortes" e espera-se uma receita total inferior a US$ 25 mil (R$ 128 mil) do livro. Uma venda imobiliária está sendo planejada para seus bens pessoais.

Quanto às reivindicações contra o patrimônio, Laffoon diz que está "ativamente engajado em tentativas de negociar acordos apropriados das reivindicações" e "envolveu-se em esforços substanciais de reunião e conferência com os credores na tentativa de evitar litígios prolongados e caros contra o espólio."

“O administrador está cautelosamente otimista de que as reivindicações dos credores possam ser todas resolvidas de forma justa e sem litígio”, diz o relatório.

De acordo com uma lista de tarefas pendentes, incluída no relatório, o patrimônio não poderá ser encerrado até, pelo menos, julho de 2025.

Relembre a seguir a linha do tempo do episódio que lhe custou a vida:

Sexta-feira, 5 de agosto

Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, o carro da atriz, um Mini Cooper azul, estava em alta velocidade na direção leste de Preston Way na última sexta-feira, quando saiu da pista ao passar no quarteirão 1700 de Walgrove por volta das 11h (no horário local) e colidiu com uma casa, invadindo-a em nove metros.

A residência foi atingida por um incêndio e destruída. Durante cerca de uma hora, 59 bombeiros trabalharam para apagar o fogo. De acordo com a corporação, a atriz estava consciente e capaz de conversar antes de ser levada para um centro de trauma.

A moradora Lynne Mishele estava no quintal no momento da batida. Seus amigos montaram uma vaquinha online para ajudá-la a reparar os danos, já tendo arrecadado até o momento mais de US$ 140 mil (R$ 715 mil). Assim como o imóvel, o Mini Cooper também foi tomado pelas chamas e a motorista sofreu queimaduras graves.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela imprensa dos Estados Unidos mostram o veículo que Heche dirigia trafegando em alta velocidade no bairro Mar Vista. O vídeo registrou também o som da colisão do carro contra uma residência de dois andares, causando um incêndio.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela imprensa dos Estados Unidos mostram o veículo que Heche dirigia trafegando em alta velocidade no bairro Mar Vista. O vídeo registrou também o som da colisão do carro contra uma residência de dois andares, causando um incêndio.

Sábado, 6 de agosto

No dia seguinte ao acidente, um representante da atriz disse à imprensa americana que ela estava “estável” e que sua família e amigos pediam "orações e respeito à sua privacidade".

Segunda-feira, 8 de agosto

Dois dias depois, entretanto, uma atualização sobre o estado de saúde de Anne Heche apontava que ela tinha entrado em coma e encontrava-se em "estado crítico extremo", com uma "lesão pulmonar significativa" e queimaduras pelo corpo, de forma que precisou de cirurgia, mas a atriz não recuperou a consciência.

Quarta-feira, 10 de agosto

Um representante da atriz corrigiu a informação de que o estado dela era estável, conforme havia sido anunciado inicialmente. Segundo um comunicado, ela encontrava-se em estado grave e crítico desde que sofreu o acidente de carro.

"No último fim de semana, um porta-voz da família afirmou que Anne estava em condição estável, mas essa informação era imprecisa. Anne sempre permaneceu em estado extremamente crítico, entrando em coma após o acidente", dizia a nota.

Quinta-feira, 11 de agosto

O caso passou a ser tratado como um crime em potencial pois o acidente destruiu a casa onde vivia Lynne Mishele, que perdeu todos os bens e só conseguiu salvar a sua tartaruga e seus dois cachorros.

A polícia acredita que a condução errática e imprudente de Heche ao volante pode ter sido feita sob a influência de álcool e drogas. A atriz estaria sob efeito de cocaína antes de perder a direção do volante.

Sexta-feira, 12 de agosto

Anne Heche teve morte cerebral constatada e deverá ter seus órgãos doados, conforme era de sua decisão.

Veja também

POLÊMICA "Enquanto todos julgam, pessoas reais sofrem", desabafa Mani sobre boatos envolvendo ela e Davi