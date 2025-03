Prédios, mansões e terreno: novos detalhes de patrimônio imobiliário de Gene Hackman chamam atenção

A- A+

Novos detalhes acerca do patrimônio imobiliário de Gene Hackman e Betsy Arakawa — algo estimado em US$ 11 milhões, o equivalente a R$ 1,9 bilhão — vêm chamando atenção da imprensa estrangeira.

Na noite da última segunda-feira (24), o jornal britânico "The Sun" revelou que, além da mansão onde morava no Novo México, nos Estados Unidos, o casal mantinha outras propriedades valiosas em território americano.

Os dois morreram em fevereiro deste ano, num caso que motivou uma intricada investigação policial com direito a reviravoltas que seguem em andamento.

A casa onde o ator e a pianista foram encontrados mortos é estimada em US$ 3,8 milhões e fica sobre uma colina de 12 acres (48 mil metros quadrados), alguns quilômetros ao norte de Santa Fé, com uma vista de 360 graus que se estende até as montanhas do Colorado.

A informação, como se sabe, já foi amplamente divulgada. A novidade agora se refere às outras propriedades que o casal mantinha.

Gene Hackman e Betsy Arakawa também possuíam uma enorme propriedade comercial em Honolulu, no Havaí.

A propriedade de uso misto abrange dois edifícios separados e inclui salas de negócios e apartamentos residenciais. De acordo com o escritório do avaliador fiscal, o imóvel vale mais de US$ 6 milhões (algo em torno de R$ 34,2 milhões).

O casal também possuía um terreno menor no Novo México avaliado em aproximadamente US$ 1 milhão, de acordo com o avaliador fiscal local.

Herança de Gene Hackman fica com quem?

Apesar de Gene Hackman deter a principal fonte de rendimentos no casamento — e possuir, sozinho, um patrimônio estimado em US$ 80 milhões —, todas as propriedades do casal estão registradas exclusivamente no nome de Betsy.

Gene tem três filhos, que são seus herdeiros vivos. Betsy, por outro lado, não tem filhos e determinou em seu testamento que toda a sua herança seria destinada a caridade.

Embora Christopher, de 65 anos, Elizabeth, de 62, e Leslie, de 58, sejam mencionados como filhos de Gene no testamento, o ator designou Betsy como a única beneficiária de seu fundo e patrimônio.

Um detalhe, porém, pode determinar o destino da herança. Como a morte de Betsy ocorreu antes da de Gene — algo esclarecido pelos peritos responsáveis pela investigação do caso —, os filhos do artista podem reivindicar o patrimônio como herdeiros vivos dele.

Até o momento, não houve definição judicial. Gene teve seus três filhos com sua ex-esposa Faye Maltese, com quem se casou em 1956.

