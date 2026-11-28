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Luto Patrimônio Vivo de Pernambuco, Benedito da Macuca morre aos 76 anos Sanfoneiro dedicou mais de seis décadas ao forró e marcou a história da cultura popular pernambucana

Pernambuco perdeu uma de suas referências da música popular. O sanfoneiro Benedito Belo da Silva, conhecido como Benedito da Macuca, morreu na noite da sexta-feira (27), aos 76 anos.

O artista enfrentava complicações de saúde decorrentes de um tumor.

No início de novembro, familiares chegaram a organizar uma campanha solidária para ajudar a custear o tratamento e outras despesas.

Reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2024, Benedito construiu uma trajetória de mais de seis décadas dedicadas ao forró e à preservação das tradições nordestinas.

Sua música também se tornou parte da identidade do Boi da Macuca, manifestação cultural que ajudou a consolidar sua história artística.

Trajetória

Nascido em 15 de agosto de 1950, Benedito teve uma formação musical autodidata e encontrou na sanfona seu principal instrumento de expressão.

Entre suas referências estavam nomes fundamentais do gênero, como Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

O apelido que o acompanhou por toda a carreira surgiu em fevereiro de 1989, durante o cortejo de fundação do Boi da Macuca, no Agreste pernambucano. Na ocasião, o sanfoneiro foi responsável pela trilha musical dos dois dias de celebração.

A partir daquele momento, passou a ser conhecido como Benedito da Macuca e estabeleceu uma ligação duradoura com a agremiação.

Ao longo dos anos, tornou-se uma das figuras importantes da identidade musical do grupo, levando o som da sanfona a cortejos, encontros e apresentações culturais.

Legado

Nos últimos anos, Benedito manteve uma relação próxima com o público em Olinda, onde morava na Rua do Amparo, no Sítio Histórico.

Em frente à própria residência, costumava realizar apresentações que reuniam músicos, moradores, turistas e admiradores do forró.

O reconhecimento oficial de sua contribuição veio em agosto de 2024, quando foi anunciado entre os dez novos integrantes do Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco.

A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe, reconhece mestres, mestras e grupos que preservam e transmitem conhecimentos e manifestações tradicionais.

A morte do sanfoneiro representa uma perda para a cultura popular pernambucana. Sua trajetória permanece ligada à história do Boi da Macuca e à preservação do forró, expressão musical que ajudou a manter viva por mais de seis décadas.

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