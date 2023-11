Patrimônio Vivo de Pernambuco, Cavalo Marinho Boi Pintado celebra 30 anos neste sábado (25)

A- A+

O sábado (25) será especial para a cultura popular na cidade de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, com comemoração em dose dupla. O Cavalo Marinho Boi Pintado e o Museu das Tradições do Cavalo Marinho celebram seu aniversário a partir das 19h na sede da organização, em Chã do Esconso.

Fundado em 18 de novembro de 1993 pelo Mestre Grimário, o Cavalo Marinho Boi Pintado foi eleito Patrimônio Vivo de Pernambuco no ano passado e celebra 30 anos em 2023. Já o Museu das Tradições do Cavalo Marinho, foi fundado por Andala Quituche em 22 de novembro de 2020 durante a pandemia de Covid-19. A instituição cultural reúne em seu acervo peças de variados grupos de Cavalo Marinho da Mata Norte de Pernambuco.

“Esta comemoração dos 30 anos do Cavalo Marinho Boi Pintado celebra um marco de resistência e identidade das tradições de cultura popular de Pernambuco”, comenta Andala Quituche.

A programação de aniversário conta com a apresentação de grupos de cultura popular de diferentes cidades da região. Entre as atrações estão Emboladores de Coco Antônio da Ingazeira e Barra Mansa, da cidade de Aliança, Forró Geração Luiz Paixão, do município de Condado, e Coco Raio de Luz, da cidade de Lagoa de Itaenga, além do próprio aniversariante da noite, o Cavalo Marinho Boi Pintado.

A noite também contará com programação da Escola das Tradições do Cavalo Marinho, que vai promover a ação Brincadeira de Terreiro. A iniciativa, que tem incentivo do Funcultura, realizará Sambada de Maracatu com a presença do Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro, de Olinda e comandado pelo Mestre Cleiton Salu, e do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante, de Nazaré da Mata, sob o comando do Mestre Bi.

Durante o evento, o Cavalo Marinho Boi Pintado e o Museu das Tradições do Cavalo Marinho iniciam a tradicional campanha Natal Solidário. As agremiações vão receber doações de alimentos não perecíveis.

A celebração de aniversário é realizada pelo Cavalo Marinho Boi Pintado - Museu das Tradições do Cavalo Marinho e a Escola das Tradições do Cavalo Marinho. É financiada pelo Sistema de Incentivo a Cultura SIC – pelo Fundo Pernambucano de Incentivo a Cultura FUNCULTURA – Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco e tem apoio da Prefeitura Municipal da Aliança.

