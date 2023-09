A- A+

CULTURA DO RECIFE Patrimônio Vivo do Recife: inscrições abertas para patrimonializar novos nomes Candidaturas devem ser apresentadas até o próximo dia 4 de outubro; Inscrições são virtuais

Pelo menos quatro mestres, mestras e grupos culturais tradicionais e populares da capital pernambucana serão eleitos como novos Patrimônios Vivos, em mais uma edição do concurso de registro que está com as inscrições abertas a partir desta segunda-feira (25).



As inscrições, virtuais, devem ser feitas até o próximo dia 4 de outubro no site www.culturarecife.com.br. No mesmo endereço é possível consultar o edital, disponível com informações acerca da documentação necessária e demais regras para efetuar a inscrição.



Realizado pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o concurso vai disponibilizar bolsas e incentivo mensais, de forma vitalícia, variando entre R$ 1.921,06 a R$ 2.561,41.









Os valores serão pagos para dois indíviduos e dois coletivos artísticos, que resguardem presente, passado e futuro de tradições relevantes do Recife, com o intuito de manter vivos técnicas, saberes e formas de fazer culturais.

Entidade Proponente

Os candidatos, pessoas ou grupos devem ser indicados por uma entidade proponente. Associações civis de natureza cultural, com sede no Recife e constituídas há pelo menos cinco anos, são exemplos.



Cada entidade por inscrever apenas uma candidatura. Além disso, no Dossiê de Apresentação da Candidatura, devem constar comprovações da vida e representatividade, além de tempo de existência do trabalho executado pelo candidato.



Requisitos

Para concorrer são exigidos dos candidatdos alguns requisitos, entre eles o registro de pessoa física, a residência de no mínimo cinco anos na capital pernambucana e a comprovada participação em atividades culturais há vinte anos, pelo menos.



Candidaturas que concorreram ao título na primeira edição do concurso, em 2022, podem revalidar as inscrições para o segundo chamamento, desde que a solicitação seja registrada por ofício pela entidade proponente.

Avaliação

As candidaturas serão avaliadas por análises domcumental e qualitativa; audiências públicas com os habilitados, para defesa de suas candidaturas e eleição dos novos Patrimônios Vivos por avaliação do Conselho Municipal de Política Cultural.

As agremiações Pierrot de São José, Gigante do Samba, a passistas Zenaide Bezerra e Antônio José da Silva Neto (Mestre Teté), à frente do Maracatu Almirante do Forte, foram os últimos nomes eleitos como Patrimônios Vivos do Recife.



Serviço

Inscrições para registro de novos Patrimônios Vivos do Recife



Até 4 de outubro no site www.culturarecife.com.br





