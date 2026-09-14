Patrimônios Vivos de Pernambuco participam de encontro na Zona Norte do Recife

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Mestres e mestras da cultura popular do estado se reúnem nesta quarta-feira (16) na programação do "Carijós Acolhe os Patrimônios Vivos de Pernambuco em seu Terreiro", projeto que tem à frente o grupo de caboclinho Tribo Indígena Carijós do Recife.



Gratuita, a programação vai contar com rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais e exposição, e acontece em dois endereços da Zona Norte da cidade: Mangabeira e Bomba do Hemetério.



A aproximação de mestres e mestras, assim como de grupos da Cultura Popular, integra um dos motes do projeto, de acordo com Clébio Marques, produtor geral e elaborador da iniciativa.

"Mais do que apresentar manifestações tradicionais, a iniciativa aposta no encontro como ferramenta de preservação. Ai juntar diferentes linguagens em diálogo, o projeto contribui para aproximar novas gerações desses conhecimentos e reforça a importância de manter vivos os modos de fazer", ressalta Clébio.

No Terreiro

A programação tem início com a "Roda de Conversa e Partilha de Saberes", marcada para as 16h no Terreiro da Tribo Carijós, na Mangabeira.







Por lá, com mediação de Jacira França - superintendente de Patrimônio Imaterial da Fundarpe - passam Cacica da Carijós, Mãe Beth de Oxum, Coco de Umbigada, Mestra Cristina Andrade, Ciranda Dengos e Urso Cangaçá de Água Fria. Maracatu Nação Ra'zies de Pai Adão completa as participações.



O intuito é a troca de diálogos sobre memórias, trajetórias e saberes acerca das manifestações culturais.

Na Bomba do Hemetério

No mesmo dia, à noite, "Oficinas Formativas" dão sequência à programação, sob condução de mestre e mestras patrimônios vivos.



Na ocasião também vai acontecer a "Mostra de Artesanato, Figurinos e Adereços Tradicionais", com objetos, materiais e elementos associados aos movimentos participantes do projeto.

Encerra a programação apresentações do caboclinho Carijós do Recife, Coco de Umbigada, Ciranda Dengosa e Maracatu Nação Raízes de Pai Adão.



O projeto "Carijós Acolhe os Patrimônios Vivos de Pernambuco em seu Terreiro" tem fomento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) - Edital Multilinguagens 2025, através da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Ministério da Cultura e do Governo Federal.



SERVIÇO

Projeto "Carijós Acolhe os Patrimônios Vivos de Pernambuco em seu Terreiro"

Quando: Quarta-feira, 16 de setembro, a partir das 16h

Onde: Terreiro da Tribo Carijós do Recife - Rua Coremas, 40, Mangabeira (Roda de Conversa e Partilha de Saberes)



Quando: Quarta-feira, 16 de setembro, a partir das 19h

Onde: Bomba do Hemetério - Rua Guanabi, 382, Bomba do Hemetério (Exposição, Oficinas e Apresentações)



Acesso gratuito

Informações: @tribo_carijosdorecife

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