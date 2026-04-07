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CULTURA DE PERNAMBUCO

Pernambuco abre inscrições para novos registros de Patrimônio Vivo

Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 30 de abril; valores das bolsas foram atualizados

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Mestre Galo Preto foi um dos Patrimônios eleitos em 2025Mestre Galo Preto foi um dos Patrimônios eleitos em 2025 - Foto: Silla Candengue/Fundarpe

Até o próximo dia 30 de abril seguem abertas as inscrições para o 21º Concurso de Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco, que para a edição deste ano ampliou a acessibilidade aos participantes e atualizou os valores das bolsas para os novos registros.

Pensado para a salvaguarda de mestres, mestras e grupos culturais, o edital, aberto pelo Governo de Pernambuco, através da Fundarpe e da Secretaria de Cultura do estado (Secult-PE), traz novos valores para as bolsas. Para a edição 2026 será pago R$ 2.479,41 (pessoa física) e R$ 4.959,85 (pessoa jurídica).

Podem concorrer aos novos registros quem comprove pelo menos 20 anos de residência e atuação em Pernambuco, assim como quem tenha trajetória consolidada na cultura tradicional ou popular. 

Interessados podem realizar a inscrição na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco.

 

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Acessibilidade
A ampliação do acesso ao concurso é outra das novidades do edital deste ano, que traz a possibilidade de inscrição em formato semi-oral. Dessa forma, apresentação e defesa das trajetórias podem ser feitas por meio de vídeo, sem necessariamente ter quer ser feito um texto escrito.

O material, aliás, pode ser gravado com recursos acessíveis, a exemplo de um celular.

Para Renata Borba, presidente da Fundarpe, a novidade é "uma ampliação real de acesso e de escuta".

"Quando incorporamos a possibilidade de inscrição em vídeo, estamos reconhecendo que muitos dos nossos mestres e mestras têm na oralidade a base do seu conhecimento", complementa a gestora.

Também integra o rol de mudanças no edital 2026, a retomada da etapa de defesa das candidaturas de forma presencial ou online.

Formações durante o período de inscrição, com orientação aos candidatos, também faz parte das novidades.

"(...) Mais do que reconhecer, estamos garantindo condições para que esses saberes continuem sendo transmitidos e reinventados pelas próximas gerações”, ressalta a secretária de Cultura do Estado de Pernambuco, Cacau de Paula.

SERVIÇO
Inscrições para 21º Concurso de Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco
Quando: até 30 de abril
Onde: Plataforma Mapa Cultural
Informações: www.mapacultural.pe.gov.br 

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