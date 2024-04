Patrimônios Vivos de Pernambuco recebem títulos de Notório Saber em Cultura da UPE

A- A+

Nesta terça (23), a Universidade de Pernambuco (UPE) realiza mais uma edição da entrega de títulos de Notório Saber em Cultura Popular. Desta vez, dos 13 mestres e mestras da cultura popular pernambucana que serão agraciados, seis são Patrimônios Vivos de Pernambuco.

A cerimônia de entrega dos títulos acontecerá às 10h, no Auditório Célio Lemos da Faculdade de Administração e Direito da Universidade de Pernambuco (FCAP/UPE), com entrada aberta ao público.

Os Patrimônios Vivos de Pernambuco que receberão o título de Notório Saber em Cultura Popular da UPE são:

- Mágico Alakazam (Artes Circenses);

- Claudionor Germano (Música/Frevo);

- Jota Michiles (Música/Frevo);

- Mãe Dora (Saúde Popular/Parteira Tradicional Indígena);

- Mestre Calú (Teatro Popular de Bonecos – Mamulengo);

- e Tata Raminho de Oxossi (Religioso/Mestre Griô das Tradições Jêge Nagô).

Os outros mestres e mestras que também receberão a honraria são o compositor José Constantino (Música/Frevo); a Mestra Nicinha (Artesanato em Cerâmica); a Mestra Socorro Rodrigues (Artesanato em Cerâmica); o Mestre Fabiano Santos (Afoxé e Culturas de Matrizes Africanas); o Mestre Zuza de Tracunhaém (Artesanato em Cerâmica); Fernando Zacarias (Porta Estandarte Vitalício da Agremiação Carnavalesca Galo da Madrugada); e Zito Farias (Música/Frevo).



A UPE também concederá uma menção honrosa (in memoriam) ao historiador e jornalista Leonardo Antônio Dantas da Silva, falecido em novembro de 2023. Dantas também era Patrimônio Vivo e integrou o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco.

Notório Saber

Os agraciados detêm um saber necessário não apenas para as suas comunidades de origem, mas a todas e todos que utilizam os métodos científicos para compreender as relações humanas, tornando esse saber um instrumento de sensibilização e conscientização do papel de cada um dos sujeitos na construção de uma sociedade justa e igualitária.

Criado pela resolução número 023/2019 do Conselho Universitário da UPE, o título de Notório Saber em Cultura Popular poderá ser concedido a pessoas detentoras ou não de título acadêmico, de graduação e de pós-graduação, desde que tenham comprovada uma destacada experiência e produção em, pelo menos, uma das linguagens ou áreas da arte e da cultura popular.

SERVIÇO

Solenidade de entrega do título de Notório Saber em Cultura Popular da UPE

Quando: Terça-feira (23), às 10h

Onde: Auditório Célio Lemos da FCAP/UPE | Av. Sport Clube do Recife, 252, Madalena, Recife – PE)

Entrada gratuita



Veja também

BBB 24 Matteus, do BBB 24, é recebido com a maior linguiça do mundo em Alegrete; veja vídeo