RORAIMA Patrocinada pelo governo de Roraima, festa agro com show de Wesley Safadão é contestada pelo TCE Governador Antônio Denarium destinou R$ 17 milhões para o evento sem licitação; órgão alaga que custo não condiz com a situação financeira do estado

O Tribunal de Contas de Roraima bloqueou nesta terça-feira as contas da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação (Seadi) e do Instituto Brasileiro de Cidadania e Ação Social (Ibras) por entender que o patrocínio da 42ª Exposição Feira Agropecuária de Roraima, mais conhecida como Expoferr, pode ferir as finanças do estado. Sob a gestão do governador Antônio Denarium (PP), a secretaria destinou R$ 16,9 milhões sem licitação para o Ibras, empresa responsável pela organização do evento do agronegócio.

Em decisão, a conselheira Cilene Lago Salomão afirmou que houve falta de transparência nos repasses para o evento que, por fazer parte do calendário do estado há anos, não poderia ter ocorrido por meio de uma contratação direta. A conselheira também afirmou que o valor inicial de repasse, que seria R$ 11,7 milhões, foi aumentado para R$ 16,92 milhões "sem motivação fática".

Com cinco dias de duração, a Expoferr ocorre até o próximo domingo (18) em Roraima, com a apresentação de artistas famosos que receberam cachês que também foram contestados pelo TCE por estarem em desacordo com a situação financeira do estado. O cantor sertanejo Wesley Safadão, por exemplo, se apresentará nesta sexta-feira com um contrato de R$ 950 mil. Na última quarta, Tarcísio do Acordeon recebeu R$ 380 mil para estar nos festejos.

Antônio Denarium, governador de Roraima, divulga show de Wesley Safadão. Foto: Reprodução

"Ademais, não obstante a cultura seja importante para o bem-estar das pessoas e represente a convivência social por meio de valores, tradições, produções artísticas e lazer, a contratação de shows artísticos com cantores renomados nacionalmente pelos preços constantes dos autos traduz-se numa afronta à sociedade de um estado que se encontra em dificuldades financeiras", justifica a conselheira Cilene Lago Salomão.

Além das apresentações, na segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) foi homenageado por Denarium e recebeu, de suas mãos, a mais alta comenda do estado. O evento ocorreu no Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo.

— Não creio que mereci — disse Lira, ao receber.

O líder do Progressistas na Câmara, Doutor Luizinho, e os ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL), os senadores Ciro Nogueira e Tereza Cristina também foram homenageados.

Antônio Denarium é investigado pela Justiça Eleitoral. Em agosto deste ano, o governador de Roraima foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR) por ter distribuído cestas básicas nas eleições do ano passado. Por quatro votos a três, a Corte cassou, em primeira instância, o mandato do chefe do Executivo estadual pelo uso de "programas sociais destinados a pessoas carentes com intuito eleitoreiro". No período em questão, o número de beneficiários passou de dez mil para 50 mil.

