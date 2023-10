A- A+

MUSICAL "Patrulha Canina, o Musical" é atração no Teatro Guararapes neste sábado (7) Espetáculo, interativo, traz os filhotes da Nickelodeon para animar o fim de semana dos pequenos

“Patrulha Canina, o Musical! Corrida de Resgate” vai deixar o palco do Teatro Guararapes tomado pelos 'doguinhos' da Nickelodeon, com apresentação única neste sábado (7), em celebração ao mês dedicado aos pequenos.



Assistido por mais de 4 milhões de pessoas em cerca de 40 países, no Brasil a turnê, que percorre 15 cidades, incluindo o Recife, traz de forma lúdica mensagens sobre cidadania, habilidades sociais e outras lições para o dia a dia das crianças e dos adultos também.







Interativo, o espetáculo tem o mote de encorajar a plateia a se envolver nas missões. No cenário, o teatral clássico se mistura a uma parede de vídeo de alta tecnologia, onde as famílias são visualmente transportadas para um ambiente autenticamente Patrulha Canina - incluindo locais da série de TV, como Baía da Aventura, Torre de Vigilância, Ilha da Foca, Fazenda da Yumi e Montanha do Jake

“Patrulha Canina, o Musical! Corrida de Resgate” é apresentado pelo Ministério da Cultura e Brasilprev, com apoio daUsiminas, Eurofarma, Atlas Schindler e Nickelodeon, e produção da Touché Entretenimento em parceria com a FOCO Cultural.

Serviço

“Patrulha Canina, o Musical! Corrida de Resgate”



Quando: Sábado (7)

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções, Olinda

Ingressos a partir de 25 na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: (81) 4042-8400



