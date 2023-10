A- A+

Cinema "Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso" estreou nos cinemas de todo o Brasil Animação conta com a dublagem de Aline Wirley, Igor Rickli e do filho do casal, Antônio Christoforo

"Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso" chegou às telas dos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (05). A sequência da franquia traz de volta a dublagem da ex-integrante do grupo Rouge Aline Wirley, desta vez acompanhada pelo marido, o também ator Igor Rickli, e pelo filho do casal, Antônio Christoforo.

“A gente quer participar também”, disse Igor durante vídeo divulgado pela Paramount Pictures, no qual a família descreve detalhes sobre como reagiram ao convite para participar do novo longa. Enquanto a ex-BBB retorna no segundo filme como Liberty, veterana responsável por treinar os filhotes da Patrulha Mirim, Antônio interpreta Tot, um cãozinho entusiasmado por integrar o grupo. Já Igor cedeu a voz ao personagem Hank, dono de um ferro velho que precisa ser resgatado pela equipe após um incêndio no seu estabelecimento.

Antes das sessões, o público também poderá assistir ao curta-metragem "Dora e as Criaturas Fantásticas".

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso

Neste novo capítulo da franquia, a queda de um meteoro mágico na Cidade da Aventura faz com que a Patrulha Canina ganhe poderes, se transformando em super filhotes. Para Skye, seus novos poderes são um sonho que se tornou realidade. Mas as coisas tomam um rumo inesperado quando o arqui-inimigo dos filhotes, Humdinger, escapa da prisão e se une a Victoria Vance, uma cientista maluca, obcecada por meteoros, que vai tentar roubar os poderes deles. Com o destino da Cidade da Aventura nas mãos, os Super Filhotes terão que deter os vilões antes que seja tarde demais e Skye precisará aprender que até o menor dos cães pode fazer uma grande diferença.

Desenvolvida a partir série de televisão criada por Keith Chapman, o longa é uma parceria da Paramount Picture, com a Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment. Com direção e roteiro de Cal Brunker, o produção original conta com a dublagem de grandes nomes da cultura pop, como Kim Kardashian, Kristen Bell, James Marsden, Chris Rock e Serena Williams.

