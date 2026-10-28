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NATAL Shopping Patteo Olinda inaugura decoração de Natal com árvore de 12 metros e atrações gratuitas "Patteo Encantado" começa no dia 7 de novembro e terá parque interativo, bicicletada com Papai Noel, espetáculos de dança e programação infantil

O Natal já tem data para chegar ao Shopping Patteo Olinda. A partir do dia 7 de novembro, o centro de compras inaugura o “Patteo Encantado de Natal”, com decoração interativa, atrações para crianças e uma programação que inclui apresentações teatrais, espetáculos de dança e a Bicicletada do Noel.

Inspirada em um parque natalino a céu aberto, a decoração ficará na Praça de Eventos, no piso térreo, e terá como destaque uma árvore iluminada de 12 metros de altura.

O público poderá entrar na estrutura e circular por dentro dela, além de interagir com atrações como o trenó com renas, escorrego, jogo da velha e brinquedo acessível.

O espaço também contará com o trono do Papai Noel, que receberá crianças e adultos, além de cenários para fotos, borboletas iluminadas e um ambiente temático inspirado no Papai Noel Jardineiro.

Bicicletada

Nos dias 8 e 15 de novembro, o público poderá participar da Bicicletada do Noel, passeio pelas ruas de Olinda com famílias, crianças e ciclistas.

A ação contará com o Papai Noel em seu trenó, puxado por duendes em bicicletas, além de outros personagens natalinos e atividades recreativas.

A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia e a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis por pessoa. Os donativos serão destinados à campanha Alimente a Vida, da Associação Pernambucana de Shopping Centers (APESCE), em parceria com o Transforma Brasil.

As inscrições são realizadas presencialmente, no piso L2 do Shopping Patteo Olinda, nos dias 29, 30 e 31 de outubro e 1º e 2 de novembro, das 12h às 21h. O regulamento está disponível no site oficial do shopping.

"Aventura de Natal"

A programação continua em dezembro com o espetáculo infantil “Aventura de Natal”, que terá sessões gratuitas nos dias 5, 6, 12 e 13, sempre a partir das 15h, na Praça de Eventos.

A história acompanha Lino e Lina, dois duendes ajudantes do Papai Noel que precisam recuperar um presente encantado perdido durante uma jornada. No caminho, os personagens enfrentam confusões e vivem situações divertidas que abordam amizade, responsabilidade e trabalho em equipe.

Dança e teatro

Entre os dias 23 e 27 de novembro, a varanda panorâmica do piso L3 receberá espetáculos de dança e apresentações teatrais natalinas gratuitas, sempre às 19h.



A programação inclui “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, do Studio de Dança Jessica Ferreira; a “Suíte do Ballet Coppélia”, da Allegro Escola de Dança e Arte; e o Pastoril da Cia de Dança Nordeste Vivo.

No mesmo período, escolas e academias locais também terão espaço na programação, com apresentações a partir das 14h.

Entre as atrações estão “O Reino Mágico do Natal”, da Escola São José; “O Natal Perfeito”, da Escola Mundo Infantil; “Um Espetáculo Natalino”, do Centro Educacional Cristão; e “A Noite Encantada”, da Escola Tia Grinaura.

Parque temático

Outra atração que estreia no dia 7 de novembro é o “Natal do Abraça Kids”, parque infantil instalado na Praça de Eventos. Idealizado pela Abraçando o Mundo com Arte, o espaço terá labirinto temático, piscina de bolinhas, quadro branco para desenhos, cama elástica, Kid Play e camarim infantil.

Os ingressos custarão R$ 35 para 30 minutos de permanência; R$ 50 para uma hora; e R$ 70 para tempo ilimitado.

SERVIÇO

“Patteo Encantado”

Quando: 7 de novembro a 13 de dezembro

Onde: Shopping Patteo - Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, Casa Caiada - Olinda-PE

Ingressos a partir de R$ 35 via site

Informações: @shoppingpatteoolinda

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