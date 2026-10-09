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PERNAMBUCO Paudalho recebe primeiro curso de teatro de rua a partir deste sábado (10) Aulas gratuitas serão realizadas aos sábados, até janeiro de 2027, e terão montagem de espetáculo ao final da formação

Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, recebe, a partir deste sábado (10), o projeto “Festa na Rua: O Teatro Correndo nas Veias da Cidade”, curso de teatro de rua voltado a pessoas a partir dos 14 anos.

As aulas serão realizadas aos sábados, das 14h às 18h, no Cine Teatro Marco Camarotti, com atividades também em espaços públicos do município.

Idealizado e ministrado pelo ator, produtor cultural e professor Formado em Teatro pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) José Eudes, o curso segue até 30 de janeiro de 2027.

A proposta é trabalhar a criação teatral a partir das ruas, praças, feiras e outros espaços da cidade, incorporando ao processo elementos do cotidiano e a participação da comunidade.

“Festa na Rua nasce do desejo de aproximar o teatro das pessoas e de compreender a própria cidade como um grande espaço de criação. A rua tem seus sons, seus personagens, seus movimentos e suas histórias. Tudo isso pode se transformar em matéria para a cena”, explicou o professor.

Durante as aulas, os participantes terão contato com práticas de teatro de rua e desenvolverão uma montagem teatral.

O projeto conta com incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

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