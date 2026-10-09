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PERNAMBUCO

Paudalho recebe primeiro curso de teatro de rua a partir deste sábado (10)

Aulas gratuitas serão realizadas aos sábados, até janeiro de 2027, e terão montagem de espetáculo ao final da formação

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Praça do Rosário, no centro de Paudalho, será um dos locais onde haverá apresentação do projeto Teatro de Rua Praça do Rosário, no centro de Paudalho, será um dos locais onde haverá apresentação do projeto Teatro de Rua  - Foto: Nicolas Silva/Divulgação

Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, recebe, a partir deste sábado (10), o projeto “Festa na Rua: O Teatro Correndo nas Veias da Cidade”, curso de teatro de rua voltado a pessoas a partir dos 14 anos.

As aulas serão realizadas aos sábados, das 14h às 18h, no Cine Teatro Marco Camarotti, com atividades também em espaços públicos do município.

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Idealizado e ministrado pelo ator, produtor cultural e professor Formado em Teatro pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) José Eudes, o curso segue até 30 de janeiro de 2027.

A proposta é trabalhar a criação teatral a partir das ruas, praças, feiras e outros espaços da cidade, incorporando ao processo elementos do cotidiano e a participação da comunidade.

“Festa na Rua nasce do desejo de aproximar o teatro das pessoas e de compreender a própria cidade como um grande espaço de criação. A rua tem seus sons, seus personagens, seus movimentos e suas histórias. Tudo isso pode se transformar em matéria para a cena”, explicou o professor.

Durante as aulas, os participantes terão contato com práticas de teatro de rua e desenvolverão uma montagem teatral.

O projeto conta com incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

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