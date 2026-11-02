A- A+

LESÃO Paul Bettany diz que rompeu vasos sanguíneos no olho ao gravar a série 'VisionQuest Em entrevista a Jimmy Kimmel, artista revelou que a lesão durou cerca de duas semanas

O ator Paul Bettany revelou ter rompido cerca de dez vasos sanguíneos no olho durante as gravações de ”VisionQuest”, nova série da Marvel.



O problema aconteceu enquanto ele interpretava uma cena em que seu personagem simulava os efeitos de um dispositivo instalado na cabeça.



Em participação no programa ”Jimmy Kimmel Live!”, na quinta-feira (29), o artista britânico contou que exagerou nos movimentos e na expressão durante a atuação, provocando a lesão.







Durante a entrevista, o apresentador Jimmy Kimmel ainda exibiu uma fotografia do olho machucado do ator. Segundo Bettany, o ferimento permaneceu por aproximadamente duas semanas.

“Eu estava fingindo ter um dispositivo na cabeça que estava fazendo alguma coisa com meu cérebro e exagerei muito na atuação”, disse o ator. “Foi uma lição de que menos é mais.”

Ele também brincou que a equipe da série precisou lidar com a aparência do olho nas cenas já gravadas, o que gerou um trabalho a mais para a produção corrigir as imagens.

“Acho que deve ter custado muito à produção para remover isso, porque gravamos tudo”, disse.

Veja também