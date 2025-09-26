A- A+

ACUSAÇÃO Paul Gallagher, irmão mais velho dos astros de Oasis, nega acusação de estupro em tribunal britânico Em liberdade condicional, Paul Gallagher teve julgamento marcado para 2027

Paul Gallagher, de 59 anos, compareceu nesta sexta-feira (26) ao tribunal Southwark Crown Court, em Londres, e se declarou inocente em acusações de estupro e outros crimes de violência sexual. Em liberdade condicional, o irmão mais velho de Noel e Liam Gallagher, da banda Oasis, foi denunciado após uma investigação da Scotland Yard iniciada no ano passado.

Além do estupro, Gallagher também negou comportamento coercitivo e controlador, três acusações de agressão sexual, três de estrangulamento intencional, duas de ameaça de morte e uma de agressão com lesões corporais, informa a agência AFP.

Segundo a polícia, os incidentes teriam ocorrido entre 2022 e 2024. A vítima seria uma mulher que está recebendo apoio de especialistas. O julgamento foi marcado para setembro de 2027.

Paul, que segue em liberdade condicional após pagamento de fiança, nunca fez parte do Oasis. A banda iniciou sua turnê de reunião em julho e se apresenta no Brasil em novembro, nos dias 22 e 23, em São Paulo.

