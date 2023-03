Paul Grant: ator de Star Wars morre após desmaiar em estação de trem

A- A+

Conhecido por ter estrelado em sagas como Star Wars e Harry Potter, o ator Paul Grant morreu aos 56 anos. Na última quinta-feira, o artista teria desmaiado repentinamente do lado de fora da estação de trem King's Cross, em Londres, onde foi encontrado pela polícia. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas teve a morte cerebral decretada.

A família de Grant anunciou no domingo a decisão de desligar sua máquina de suporte à vida. Filha do ator, Sophie Jayne Grant, 28, disse estar "devastada" e chamou o pai de "uma lenda". Em declaração ao jornal The Sun, ela afirmou que ele "sempre provocou sorrisos e gargalhadas em todos" e que "faria qualquer coisa por qualquer um".

Namorada de Grant, Maria Dwyer, 64, se referiu ao ator como o "amor de sua vida", que, agora, "nunca mais será a mesma".

No cinema, artista ficou marcado por ter atuado como um Ewok em Star Wars no filme "O Retorno de Jedi" (1983). Ele também atuou em "Labirinto" (1986), "Willow - Na Terra da Magia" (1988) e "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001).

