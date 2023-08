A- A+

Show Paul McCartney anuncia data extra de show em São Paulo Ingressos para show do ex-Beatle na capital paulista esgotaram em horas; ainda há bilhetes para os shows nas outras cidades da turnê no Brasil

Paul McCartney fará mais um show em São Paulo. Com os ingressos esgotados em poucas horas para sua apresentação na cidade, o ex-Beatle acrescentou mais uma data na capital paulista: 7 de dezembro.

Com isso, a agenda de Paul McCartney no Brasil agora fica assim: Brasília (30/11, na Arena BRB Mané Garrincha), Belo Horizonte (03/12, na Arena MRV), São Paulo (07 e 09/12 , no Allianz Parque), Curitiba (13/12), no Estádio Couto Pereira e Rio de Janeiro (16/12, no mesmo Maracanã onde se apresentou pela primeira vez no Brasil e bateu seu recorde de público, em 1990).

Onde comprar ingresso para os shows do Paul McCartney?

Os ingressos para a data extra do shows de Paul McCartney em São Paulo serão vendidos para o público em geral no dia 12 de agosto, a partir das 15h. Clientes do banco BRB já têm direito à pré-venda no site da Eventim.

Os ingressos para as outras datas de Paul no Brasil continuam à venda no site da Eventim e nos postos credenciados.

Para compra de ingressos pela internet, será necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Já nas bilheterias, a comprovação terá que ser feita no ato da compra e no acesso ao evento.

O parcelamento será feito em até 10 vezes, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO). E a venda será limitada a 6 ingressos por CPF – e de 2 ingressos meia-entrada por CPF. Nas vendas on-line, a taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

Os postos de venda para show de Paul McCartney credenciados são os seguintes:

Brasília: Arena BRB Mané Garrincha - ST SRPN Centro Esportivo de Brasília - Portão “L” em frente à entrada do Mercado Mané.

Belo Horizonte: Arena MRV – Bilheteria - Rua Cristina Maria de Assis, 202. E Loja Eventim, no Shopping 5ª Avenida - R. Alagoas, 1314.

São Paulo: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca.

Curitiba: Estádio Major Antônio Couto Pereira – Bilheteria 2 - Rua Amâncio Moro s/n.

Rio de Janeiro: Estádio Nilton Santos – Engenhão, na Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro. No dia do show, a bilheteria vai para o Maracanã.

Veja também

TEATRO Grupo São Gens apresenta espetáculo em São Paulo pelo Paco Giratório