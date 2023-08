Paul McCartney confirma shows no Brasil; saiba mais

A- A+

Desde maio, internautas especulam sobre a vinda do cantor Paul McCartney ao Brasil, devido às informações dadas pelo jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar shows de artistas internacionais. Nesta segunda-feira (7), o compositor britânico respondeu um dos comentários mais icônicos dos brasileiros nas redes dos famosos: "Come to Brazil!" (vem para o Brasil, em inglês). Na resposta, o ex-Beatle confirmou que de fato vem ao país verde e amarelo para cinco shows.

O artista, com 80 anos, lançou o seu álbum mais recente, "McCartney III", em 2020. A última passagem do cantor britânico pelo Brasil foi em 2019, quando se apresentou em São Paulo e Curitiba. No Recife, o astro cantou em 2012, no estádio do Arruda, que terminou lotado na ocasião.

O primeiro show da nova turnê acontece no dia 30 de novembro, em Brasília e as próximas apresentações serão em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Os ingressos serão vendidos a partir desta quinta-feira (10), no site do Eventim.

Confira postagem do anúncio:

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (07/08 até 12/08)