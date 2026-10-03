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FAMOSOS Paul McCartney dá detalhes sobre casamento de Taylor Swift e revela o que cantou na festa Artista e jogador de futebol americano se casaram em julho

Detalhes sobre o casamento da cantora Taylor Swift e do jogador de futebol americano Travis Kelce são segredos que muita gente quer saber. E Paul McCartney, um dos convidados, deu pistas sobre o que rolou. Em entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live!", na noite de sexta-feira (2), ele contou que cantou uma música na cerimônia, realizada no início de julho.

Segundo o músico, Taylor pediu que ele cantasse o clássico "I Want to Hold Your Hand", lançado pelos Beatles em 1964 e primeira música da banda a fazer sucesso nos Estados Unidos.

“Eu disse: ‘Vocês deveriam cantar junto, e você deveria cantar para o seu marido’”, contou o artista, que é amigo de longa data da cantora, tendo aparecido com ela na capa da revista Rolling Stones em certa ocasião.

Além de Paul, Stevie Nicks, integrante do Fleetwood Mac e amiga de longa data de Taylor, também se apresentou no casamento, segundo a imprensa americana.

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