MÚSICA Paul McCartney fará shows em cinco cidades do Brasil; saiba quais são os locais Segundo o jornalista José Norberto Flesch, primeira apresentação da turnê no País deve ocorrer em novembro

Paul McCartney retorna ao Brasil, no final deste ano, para shows em cinco cidades. De acordo com Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, o ex-Beatle deve se apresentar em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.

O jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar shows de artistas internacionais, já havia anunciado a vinda de Paul McCartney ao Brasil em maio. Nesta segunda-feira (31), ele afirmou que a primeira apresentação da turnê em solo braisleiro será no dia 30 de novembro.

Em sua conta no Instagram, o astro falou em vídeo sobre o retorno da turnê “Got Back”. A circulação começa pela Austrália, em outubro. “Está na hora de voltar para onde já pertencemos”, diz a legenda.



A última passagem do cantor britânico pelo Brasil foi em 2019, quando se apresentou em São Paulo e Curitiba. No Recife, o astro cantou em 2012, no estádio do Arruda.

