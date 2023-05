A- A+

MÚSICA Paul McCartney fará shows no Brasil no final de 2023, afirma jornalista Segundo José Norberto Flesch, o ex-Beatle deve voltar ao País em novembro

O ex-Beatle Paul McCartney deve voltar a se apresentar no Brasil no final de novembro. A informação foi revelada pelo jornalista José Norberto Flesch nesta quinta-feira (4).

As datas e locais dos shows ainda estão sendo definidos, de acordo com o jornalista. A última vez que o astro britânico veio ao País foi em 2019, quando passou pelas cidades de São Paulo e Curitiba, com a turnê “The Freshen Up Tour”.



Paul veio ao Recife em 2012. Na ocasião, ele comandou duas noites de apresentações no estádio do Arruda. O cantor está com 80 anos de idade e lançou o seu álbum mais recente, "McCartney III", em 2020.

