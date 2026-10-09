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Música Paul McCartney lança edição Especial de "The Boys of Dungeon Lane", nesta sexta (9); ouça Lançamento reúne quatro gravações adicionais: três canções inteiramente inéditas e uma nova versão de "Home To Us

Uma Edição Especial de “The Boys of Dungeon Lane”, aclamado álbum de Paul McCartney, foi lançada nas plataformas digitais nesta sexta (9). Além das faixas já conhecidas, o lançamento reúne quatro gravações adicionais: três canções inteiramente inéditas e uma nova versão de “Home To Us”, inédito dueto de Paul com Ringo Starr.

Lançado em maio de 2026, o primeiro álbum solo de Paul McCartney em mais de cinco anos estreou no topo das paradas em todo o mundo, alcançando, figurando no Top 5 em mais de uma dúzia de países - incluindo o Reino Unido, onde se tornou seu 24º álbum a chegar ao primeiro lugar na trajetória como artista solo do integrante dos Wings e dos Beatles.



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A Edição Especial vai oferecer aos fãs mais quatro gravações do universo de “The Boys of Dungeon Lane”, incluindo uma nova versão de “Home To Us”, gravação que reuniu Paul e Ringo Starr mais uma vez.



A faixa é um dos momentos mais comoventes do álbum, com os dois Beatles sobreviventes trocando versos profundamente pessoais e contemporâneos, com o peso da extraordinária história que viveram. Na nova “flip mix”, as partes de cada um na gravação original da música foram trocadas.

O álbum, incluindo sua nova edição expandida, já está disponível em todas as plataformas digitais. Confira formatos físicos na UMusic Store.

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